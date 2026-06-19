Matthieu Vis condamné à dix ans de prison ferme pour bagarre mortelle dans un hôtel à Anglet

Matthieu Vis, connu sous le nom de « Gianni la Comtesse » sur TikTok, a été condamné à dix ans de prison ferme pour avoir involontairement causé la mort d’un homme lors d’une bagarre dans un hôtel à Anglet en juin 2024.

La cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques avait condamné Matthieu Vis à dix ans de prison ferme, le 9 juin dernier, à Pau. Condamné à dix ans de réclusion criminelle pour avoir causé la mort, sans intention de la donner, d’un homme de 66 ans lors d’une bagarre dans un hôtel à Anglet, Matthieu Vis a fait appel et sera à nouveau jugépour des violences ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, d’un homme de 66 ans, lors d’une bagarre dans un hôtel à Anglet, le jeune homme de 32 ans a fait appel de la décision de la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques.

Bagarre mortelle dans un hôtel à Anglet : « Gianni la Comtesse » condamné à 10 ans de réclusion criminelle. L’avocat juge la peine « sévère » et estime que la cour « n’a pas assez pris en considération la démonstration d’un médecin légiste, qui a montré que le lien entre les violences et le décès n’était pas établi avec certitude ».

Bagarre mortelle dans un hôtel à Anglet : travesti et rejeté par sa communauté, la vie de l’accusé exposée devant la cour criminelle. Jugé devant la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques pour avoir involontairement causé la mort d’un homme lors d’une bagarre dans un hôtel à Anglet, Matthieu Vis a évoqué son parcours chaotique, marqué par le harcèlement et le rejet de son entourage en raison de son homosexualité.

Le 12 juin 2024, Matthieu Vis, connu comme « Gianni la Comtesse » sur TikTok, était entré par effraction dans une chambre de l’hôtel Mer et Golf à Anglet, avant de se battre avec un couple qui dormait. Le mari est décédé quelques instants après, d’une défaillance cardiaque





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