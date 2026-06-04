Matthieu Vieira répond aux accusations de Laure Larrory

Matthieu Vieira, l'ancien cordiste de Mariés au premier regard, a répondu aux accusations de Laure Larrory, sa compagne de l'émission. Il a expliqué que le divorce ne se passe pas très bien et qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'accord à l'amiable. Il a également évoqué l'accusation portée par Laure, qui indique qu'il aurait médit d'elle dans le dossier.

Matthieu Vieira , bouleversé par les accusations de Laure Larrory , donne sa version de leur audience chez le juge. La jeune femme avait d'abord expliqué que son compagnon avait eu besoin de s'éloigner des réseaux, avant de finalement décider de le laisser s'expliquer seul sur son absence.

Dans les premiers temps de la séparation, on a pu imaginer que les choses allaient bien se passer pour les anciens complices déterminés à réussir la fin de leur histoire. Matthieu a donc lui aussi pris la parole, expliquant que le divorce ne se passe pas très bien et qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'accord à l'amiable. Il a également évoqué l'accusation portée par Laure, qui indique qu'il aurait médit d'elle dans le dossier.

Matthieu a répondu à cette accusation, affirmant qu'il ne l'a jamais fait et qu'il ne le fera jamais. Il a également fait part d'un geste de Laure qui l'a profondément blessé, à savoir le dépôt d'un émoji qui vomit sur le nom de Vieira. Matthieu a expliqué que cela l'a blessé, car il a toujours voulu préserver son image pour les filles, sa famille et ses amis.

Il a également exprimé son désir de mettre fin à la guerre des réseaux et de retrouver la paix





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