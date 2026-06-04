Matthieu répond aux accusations de Laure après leur divorce

Matthieu, ancien candidat de 'Mariés au premier regard', réagit aux propos de son ex-femme Laure concernant leur séparation. Il affirme avoir souhaité un divorce à l'amiable, dément les accusations de dénigrement et appelle à l'apaisement.

Après l'annonce de leur divorce sur Instagram , Laure et Matthieu , anciens candidats de l'émission 'Mariés au premier regard', vivent une séparation tumultueuse. Laure s'est confiée dans ses stories, évoquant des difficultés et semblant mettre en cause son ex-compagnon.

Matthieu a alors décidé de réagir publiquement pour défendre son image. Il explique que, contrairement à ce que Laure laisse entendre, il n'est pas responsable de l'échec de leur mariage. Selon lui, la rupture est douloureuse pour tous, mais il souhaite avant tout préserver leurs deux filles, Lya et Rose, et éviter d'alimenter les polémiques sur les réseaux sociaux. Il se dit peiné par l'acharnement qu'il subit et par la manière dont son image est ternie





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