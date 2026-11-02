Matthieu Jalibert sacré Oscar d'or Midi Olympique 2026 pour sa saison exceptionnelle

Matthieu Jalibert remporte l'Oscar d'or Midi Olympique 2026 le 2 novembre. L'ouvreur de Bordeaux-Bègles et du XV de France est récompensé pour sa domination sportive.

Matthieu Jalibert a officialisé sa domination sportive en s'adjugeant l'Oscar d'or Midi Olympique 2026. Cette distinction prestigieuse lui a été décernée ce lundi 2 novembre lors d'une cérémonie tenue au Pavillon Gabriel dans le 8ème arrondissement de Paris. À 27 ans, l'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles et du XV de France devient ainsi le premier joueur de son club à recevoir cet honneur, succédant au Toulousain Thomas Ramos.

Une saison charnière pour l'ouvreur bordelais

La consécration de Matthieu Jalibert marque la fin d'une période d'incertitude entre le joueur et l'équipe nationale. Longtemps considéré comme un talent incompris, il a pris les rênes du jeu tricolore en l'absence de Romain Ntamack. Son adaptation à une stratégie offensive privilégiant l'initiative et la possession du ballon a permis au XV de France d'enchaîner deux victoires consécutives dans le Tournoi des Six Nations. Sur le plan collectif, il est désormais reconnu comme un leader aux côtés de Maxime Lucu, assurant la charnière de son club.

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Réactions des responsables de Midi Olympique

Jean-Michel Baylet, Président-Directeur Général du groupe La Dépêche du Midi, a salué l'altruisme de Matthieu Jalibert. Il a souligné que la plus grande fierté réside dans la façon dont le joueur s'est mis au service des autres. M. Baylet a également qualifié cette soirée de plus belle du rugby français et mondial, affirmant que seule la marque Midi Olympique possède la légitimité pour organiser une telle manifestation réunissant le Gotha du rugby à XV. La cérémonie, animée par Pauline Bouic et Clémentine Sarlat, a mis en lumière l'évolution exceptionnelle du joueur.

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Les autres lauréats de la nuit du rugby

Les Toulousains, auteurs d'un quadruplé historique en Top 14 en juin dernier, ont été largement récompensés. François Cros a reçu l'Oscar d'argent pour l'ensemble de son œuvre de la saison, tant avec le maillot rouge et noir que bleu. Le troisième ligne montpelliérain Lenni Nouchi, finaliste du Top 14 et joueur des Bleus, a quant à lui décroché l'Oscar de Bronze. Chez les féminines, Carla Arbez, demi d'ouverture bordelaise des Bleues, succède à Joanna Grisez en remportant l'Oscar d'or, ayant conduit son équipe à un quatrième titre consécutif.

Distinctions internationales et espoirs

La soirée a également honoré les nouvelles étoiles du rugby français et les performances internationales. Louis Bielle-Biarrey, star émergente brillant au Tournoi des Six Nations et en Champions Cup avec l'UBB, a reçu l'Oscar Europe. Le centre palois Fabien Brau-Boirie, 20 ans avec seulement 5 sélections, a été distingué par l'Oscar Espoir pour sa première saison pleine au plus haut niveau. À l'international, le talonneur sud-africain Malcolm Marx, fer de lance d'une équipe domi nant te, a remporté l'Oscar Monde.