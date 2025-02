Matthieu Jalibert: entre soutien et critiques après sa prestation mitigée en Angleterre

La performance de Matthieu Jalibert face à l'Angleterre suscite des réactions contrastées. Si certains anciens internationaux, comme Jean-Baptiste Elissalde, saluent son jeu au pied et sa patience, d'autres soulignent ses erreurs défensives et sa gestion du ballon.

Le cas Matthieu Jalibert suscite de nombreux commentaires, voire des divisions. Auteur d'une performance contrastée samedi en Angleterre, notamment en raison de son manque d'engagement défensif, l'ouvreur du XV de France trouve cependant des soutiens parmi les anciens internationaux.

Jean-Baptiste Elissalde, consultant pour L'Équipe et participant au 'Salon Tactique' où il débriefe les matchs des Bleus avec deux journalistes du quotidien sportif, a défendu la prestation du joueur du Girondin, souhaitant regarder « le verre à moitié plein ». « Il a été très patient, et puis il a joué juste. Il n’a pas été trop loin, il a eu un très bon jeu au pied », relève l’ancien demi polyvalent du Stade Toulousain (47 ans). Néanmoins, celui qui totalise 35 sélections avec les Bleus n’en oublie pas « l’enchaînement de cette séquence à trois plaquages (manqués en fin de première période, NDLR) et de ce ballon récupéré dans les '22' qu’il jette un peu comme une grenade au 'gros' qui se présente à côté de lui (Auradou, NDLR) ». C’est d’ailleurs après cette action ayant mis la France en difficulté proche de sa ligne que le staff a décidé de le remplacer par Nolann Le Garrec pour faire glisser Antoine Dupont en N.10. « Je me suis posé des questions. Pourquoi on le fait comme ça, maintenant, là, à cet endroit du terrain », s’interroge Elissalde. Et l’ancien entraîneur du Stade Toulousain, des trois-quarts du XV de France et de Montpellier, actuellement sans club, d’imaginer la réflexion du staff français : « Peut-être que quand Fabien (Galthié, NDLR) parle de chaos, et ben il est là le chaos. Il est peut-être aussi dans la tête de Fabien et de son staff à ce moment-là. Et ils disent : 'Bon attends, il loupe, là il a lâché le ballon, allez on le sort, on met Antoine, attention ils reviennent fort.'' « Il y a eu peut-être un peu de précipitation », conclut-il





