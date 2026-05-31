Matthieu Delormeau se confie sur le mensonge de sa mère qui a déclenché ses addictions

Lors de l'émission Quelle Époque !, Matthieu Delormeau a révélé que le mensonge de sa mère à l'âge de 9 ans était à l'origine de son addiction à la drogue et de son manque d'estime de soi.

Ce samedi 30 mai, Matthieu Delormeau était l'invité de l'émission " Quelle Époque !

" sur France 2, où il est revenu sur les addictions qui ont marqué sa vie. L'ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a récemment publié un ouvrage intitulé "Addictions : Il a suffi d'une fois...

" aux éditions Leduc, dans lequel il explore les racines de ses dépendances. Lors de son passage, il a particulièrement ému l'animatrice Léa Salamé en évoquant ce qu'il appelle le "patient zéro" de ses addictions : un mensonge de sa mère lorsqu'il avait neuf ans. Matthieu Delormeau a expliqué que sa mère, alors atteinte d'un cancer et récemment remariée, lui a dit : "Va-t'en, on ne t'aime pas".

Cette phrase, prononcée dans un contexte de détresse familiale, a profondément marqué l'animateur.

"Je me suis détesté toute ma vie, j'ai interdit à tout le monde de m'aimer. Toute ma vie. J'ai tout fait pour être détestable", a-t-il confié, ajoutant que ce manque d'estime de soi était la base de ses addictions. Il a raconté comment il s'est tourné vers la drogue pour combler un vide intérieur, et comment ce mensonge maternel a précipité sa chute.

L'émission a également été l'occasion pour Matthieu Delormeau de revenir sur sa carrière télévisuelle, qui a débuté en 2003 lorsqu'il a abandonné son poste d'analyste financier pour se lancer dans les médias. Après un stage chez Marc-Olivier Fogiel, il a été repéré par M6, puis a travaillé sur Canal+, NRJ 12, et enfin C8 où il a animé "TPMP People".

Malgré son succès professionnel, il a admis que son estime de lui-même était fragile, et que ses addictions ont failli lui coûter sa carrière et sa vie. Aujourd'hui, il souhaite aider les autres en partageant son expérience, et espère que son témoignage pourra briser le tabou autour des addictions. L'interview a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup saluant le courage de Matthieu Delormeau de se confier sur des sujets aussi intimes.

Son livre, qui détaille son parcours et ses combats, est disponible en librairie. Il y raconte notamment comment il a réussi à surmonter ses dépendances grâce à une thérapie et au soutien de ses proches.

"Je veux que les gens comprennent que l'addiction n'est pas une fatalité, mais qu'elle trouve souvent ses racines dans des blessures d'enfance", a-t-il conclu





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