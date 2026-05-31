Matthieu Delormeau révèle le traumatisme de son enfance : sa mère l'a mis à la porte

Matthieu Delormeau s'est confié sur le rejet de sa mère qui l'a conduit à une vie d'addiction et de mal-être. Il raconte comment, à neuf ans, sa mère l'a envoyé vivre chez son père, brisant son estime de soi.

Samedi 30 mai 2026, Matthieu Delormeau était l'invité de Léa Salamé sur le plateau de Quelle époque. Le chroniqueur s'est confié sur la fois où sa mère l'a mise à la porte alors qu'il n'était qu'un enfant, un traumatisme qui a profondément marqué sa vie.

Il a raconté comment, après le divorce de ses parents, alors qu'il avait neuf ans, sa mère lui a dit : "Va t'en, on ne t'aime pas" et l'a envoyé vivre chez son père sous prétexte que son beau-père n'aimait pas sa présence. Ces mots ont brisé son estime de soi et l'ont conduit à se détester toute sa vie.

Matthieu Delormeau a expliqué que ce rejet maternel est à l'origine de ses addictions et de son comportement souvent détestable en public, car il cherchait à confirmer qu'on ne pouvait pas l'aimer. Dans son livre à paraître, il aborde sans fard sa lutte contre la cocaïne. Il a refusé le titre proposé par son éditeur, "Je ne prendrai plus de cocaïne", car il ne peut pas promettre qu'il n'y touchera plus.

Il veut choquer pour dégoûter les autres de la drogue et envoyer un message fort. Il stresse à l'idée que le livre sorte, car si ses proches savent qu'il a vécu deux ans compliqués, personne n'est au courant de tous les détails. Il admet qu'il sera addict toute sa vie et qu'il aura toujours des montées et des envies. Ce récit poignant met en lumière le lien entre l'abandon maternel et les dépendances.

Matthieu Delormeau espère que son témoignage pourra aider d'autres personnes victimes de rejet ou d'addiction. Il insiste sur l'importance de l'estime de soi et sur le long chemin de la guérison, qui n'est jamais définitif. Ses confidences, réalisées dans le cadre de la promotion de son livre, ont touché le public et rappellent que les blessures d'enfance peuvent avoir des répercussions durables. Son histoire est un cri du cœur pour que personne ne se sente seul face à ses démons





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