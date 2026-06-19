Matthieu Delormeau affirme avoir vu des politiques consommer de la drogue chez lui

Dans une interview à BFMTV, le chroniqueur télé Matthieu Delormeau, récemment sorti d'une addiction à la cocaïne et au GHB, révèle avoir accueilli des hommes politiques lors de soirées où de la drogue était consommée. Il commente également la proposition de tests anti-drogue dans les ministères.

Lors d'une interview sur BFMTV le jeudi 18 juin, Matthieu Delormeau a réagi à la proposition du ministre des Armées, Sébastien Lecornu , d'instaurer des tests anti-drogue dans les ministères .

L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste ! en a profité pour faire une révélation choc : il affirme avoir déjà vu des hommes politiques consommer de la drogle lors de soirées organisées chez lui. Cette déclaration intervient alors qu'il s'apprête à publier un livre dans lequel il livre un témoignage sans fard sur son addiction à la cocaïne et au GHB.

Dans cet ouvrage, paru le 23 avril dernier, il raconte sa descente aux enfers, ses dépenses considérables - environ 100 000 euros -, sa perte de revenus pendant deux ans et les difficultés financières accumulées. Il décrit également une lutte quotidienne contre les envies de rechute, une fatigue constante et l'ampleur des dégâts causés par sa dépendance.

Selon lui, la guerre contre le narcotrafic est perdue et pour réduire la consommation, il faut s'attaqueraux consommateurs, y compris dans les milieux politiques. Ces soirées, explique-t-il, réunissaient des profils très divers, et il cite explicitement la présence de responsables politiques. Bien que l'animateur affirme être aujourd'hui sur la voie de la guérison, il nuance enexpliquant que la tentation reste une bataille de chaque instant, même avec la plus forte volonté.

La promotion de son livre l'a d'ailleurs épuisé, au point de devoir annuler certains rendez-vous. Cette confession relance le débat sur la toxicomanie dans les sphères du pouvoir et l'efficacité des politiques publiques de lutte contre la drogue





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