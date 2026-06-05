Matthieu Cabaussel quitte le Comité régional conchylicole Arcachon-Aquitaine pour devenir premier adjoint à la mairie de La Teste-de-Buch

Matthieu Cabaussel, directeur du Comité régional conchylicole Arcachon-Aquitaine depuis 2021, quitte ses fonctions pour devenir premier adjoint à la mairie de La Teste-de-Buch. Il est remplacé par Florence Vivier, qui prendra la direction du CRC.

Olivier Laban , président des ostréiculteurs arcachonnais, a officialisé lundi le départ de Matthieu Cabaussel , le directeur du Comité régional conchylicole, et son remplacement par Florence Vivier .

Florence Vivier, salariée du Comité régional conchylicole Arcachon-Aquitaine depuis plus de vingt ans, remplace Matthieu Cabaussel à la direction de l'organisme. Une cérémonie s'est déroulée lundi au CRC, à Gujan-Mestras, pour officialiser ce changement.

Olivier Laban, le président, s'est réjoui de voir tous les partenaires du CRC présent ce jour : les services de l'État, le Parc marin, la Sepanso gestionnaire du banc d'Arguin, etc. Il a rencontré Matthieu parce qu'il l'avait auditionné pour le cabinet Deloitte, et avait décelé chez lui une vraie passion pour le territoire. Il avait conseillé à François Deluga de le recruter au Parc marin.

Tous les partenaires du Comité régional conchylicole Arcachon-Aquitaine étaient présents pour la passation de responsabilité entre Matthieu Cabaussel et Florence Vivier. Après quelques années au Parc, Matthieu Cabaussel a été recruté à la direction du CRC : 'J'ai aimé ton intelligence, ta capacité d'analyse mises au service des ostréiculteurs.

' Il est arrivé après deux autres personnes qui étaient restées peu de temps. Il s'en souvient encore : 'Olivier n'était pas encore redevenu président et il m'avait dit : 'T'as pas bien choisi ton moment pour arriver mais tu vas t'éclater !

'' A son premier jour, un ostréiculteur, pas content de devoir payer sa cotisation, avait déversé des coquilles au pied du CRC ! Matthieu Cabaussel est revenu sur ces cinq années 'passionnantes', sur les crises, dont celle des contaminations du Bassin pendant l'hiver 2023-2024 : 'Elle a été dure, injuste, éprouvante.

Nous en sommes sortis grandis, en mettant en place le réseau de surveillance du norovirus et les mesures de protection qui nous ont sauvés pendant les nouveaux débordements de cet hiver.

' Et il a eu un mot pour son président : 'Je te remercie pour ta confiance. Tu l'offres facilement, mais avec de l'exigence et une vision. La filière ne mesure pas sa chance de t'avoir.

' Il dit avoir tout fait pour offrir une 'transition fluide' avec Florence Vivier, qui prend sa suite à la direction du CRC. En même temps, cette ingénieur agronome spécialisée en halieutique est entrée au CRC il y a vingt-deux ans.

'Elle y a fait tous les métiers, a assuré Olivier Laban. Elle est un couteau suisse avec la rigueur d'un ingénieur et le profond respect de la profession. Il était tout naturel de lui confier cette responsabilité.

' Florence Vivier y voit 'une reconnaissance de son investissement depuis plus de vingt ans'. Elle a travaillé sur l'installation des ostréiculteurs, sur le volet sanitaire, la formation, la réhabilitation du domaine public maritime : 'je veux poursuivre la dynamique enclenchée au CRC.

' Les élections professionnelles au sien du CRC-AA se tiendront à la fin du mois de septembre, ou début octobre dans tous les ports du bassin d'Arcachon, dans le Médoc et à Hossegor. Olivier Laban, l'actuel président, a déjà annoncé son intention de se représenter





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