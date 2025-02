Matthew Strazel, l'étoile montante de la Roca Team

Matthew Strazel s'est imposé comme une figure centrale de la Roca Team lors de la demi-finale de la Leaders Cup face à l'Asvel. Son talent, son implication défensive et son leadership ont été déterminants dans la victoire de Monaco.

Matthew Strazel , un joueur au style de jeu complet et omniprésent sur le terrain, a été déterminant dans la victoire de la Roca Team face à l' Asvel en demi-finale de la Leaders Cup (91-78), samedi. Depuis un échange avec son entraîneur et une remise en question personnelle début décembre, le meneur a connu un regain de forme fulgurant et est devenu un élément indispensable.

Les spectateurs du Palais des Sports ont vibré à chaque exploit de Strazel, notamment lors d'un dribble audacieux suivi d'une passe magistrale pour Mam'Jaiteh, qui a conclu avec un dunk spectaculaire. Dans une rencontre où Monaco a pris rapidement l'avantage, réalisant un écart de 23 points au troisième quart-temps, le jeune meneur (1,82 m, 22 ans) a régalé le public de son talent, notamment avec des dribbles soignés qui ont déjoué la défense de Nando De Colo. Ses statistiques de 10 points et 4 passes décisives ne reflètent pas l'impact réel qu'il a eu sur le jeu. Revenu en jeu à 3'47'' de la fin du troisième quart, Strazel ne quittera plus le terrain. relayé par son entraîneur, la légende grecque Vassilis Spanoulis, il a pris la lumière et orchestré le jeu monégasque. Il a annoncé les systèmes offensifs, a pris des responsabilités en attaque et a défendu avec acharnement, même face à des adversaires plus imposants. « Il a un grand coeur », admire son coéquipier Alpha Diallo. « Il prend et met de gros shoots, il accélère le jeu et on a besoin de ça. En défense, il harcèle les arrières adverses. Sa progression ces trois dernières saisons avec nous est énorme ». Strzel est devenu une pièce maîtresse d'une Roca Team qui vise un quatrième sacre en Leaders Cup (après 2016, 2017 et 2018). Après une période de doute à la fin de l'année dernière, le quadruple champion de France a retrouvé confiance grâce à la pression de son entraîneur et à son travail personnel. « Le coach m'a mis un coup de pression après un match où je n'étais pas bien, se confie Strazel. Il est très strict, à l'entraînement comme en match, mais c'est génial d'avoir un coach comme ça, qui a un tel vécu de joueur. Tout ce que je traverse, il l'a traversé, donc ça crédibilise son discours. Depuis son arrivée (Spanoulis a pris la tête de Monaco fin novembre), j'ai repris de la confiance progressivement. ».





