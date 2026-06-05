Matt Pokora et L2B dévoilent l'hymne de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026

Matt Pokora et le groupe L2B ont dévoilé l'hymne de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Le titre, intitulé "Trophée", est une chanson qui célèbre autant les victoires sportives que les réussites du quotidien.

Matt Pokora et le groupe L2B dévoilent l'hymne de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Le titre, intitulé " Trophée ", est une chanson qui célèbre autant les victoires sportives que les réussites du quotidien.

Le chanteur de 40 ans, passionné de football, a choisi de signer l'hymne des Bleus pour la Coupe du monde 2026. Il a expliqué que la chanson est un hymne à la confiance en soi et que les gens doivent se permettre de se célébrer pour toutes les petites victoires qu'ils atteignent dans leur vie. Matt Pokora a également raconté sa dernière petite victoire, celle d'apprendre à son fils à nager.

Le choix de l'artiste n'est pas anodin pour cet hymne, car il est un passionné de football et avait même tenté sa chance en centre de formation pour se professionnaliser avant que la musique ne prenne le dessus. Le groupe L2B, originaire du Val-de-Marne, a également joué un rôle important dans la création de l'hymne





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Matt Pokora L2B Coupe Du Monde 2026 Hymne De L'équipe De France Trophée

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Equipe de France : un premier énorme couac se dessine pour la Coupe du mondeUn gros couac se dessine pour l'équipe de France en vue de la Coupe du monde. Des tensions l'opposent à la FFF sur des sujets bien précis.

Read more »

Équipe de France : les quatre schémas offensifs que Deschamps peut tenter à la Coupe du mondeDidier Deschamps va se présenter avec une armada offensive XXL à la prochaine Coupe du monde. Quels différents schémas s'offrent au sélectionneur pour son quatuor offensif ?

Read more »

Ce parfum coréen dont tout le monde parle pourrait bien devenir le prochain phénomène en FranceAprès la K-beauty, place à la K-fragrance. Avec Indecent Cherry, la marque Born To Stand Out signe le parfum de niche coréen qui fascine déjà les amateurs du monde entier.

Read more »

99 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde sont nés en FranceSur les 1 248 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde cet été, près d'un sur douze est né en France. En plus des 23 joueurs appelés avec les Bleus, 76 vont disputer la compétition sous les couleurs d'une autre sélection.

Read more »