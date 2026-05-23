Matmut Atlantique: Inauguration du nouveau stade de Bordeaux

Le Matmut Atlantique, le nouveau stade de Bordeaux, a été inauguré le 18 mai 2015. Ce stade a été construit pour remplacer le stade Chaban-Delmas et accueillir l’équipe des Girondins de Bordeaux. Il a une capacité de 42 110 places et est considéré comme le 6e plus grand stade en France.

ÉPHÉMÉRIDE DU 23 MAI - Tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la journée… Aujourd’hui on fête les Didier. Et aussi les Didière, Dizzi, …opposant les Girondins à l’équipe de Montpellier, qui est le premier événement majeur de l’histoire du stade Matmut-Atlantique, situé dans le quartier de Bordeaux -Lac.

Il a été construit dans le but de remplacer le stade Chaban-Delmas et d’accueillir l’équipe des Girondins de Bordeaux. PORTFOLIO - Le 18 mai 2015, 2 000 invités assistaient à l'inauguration du nouveau grand stade de Bordeaux, qui prendra le nom de Matmut Atlantique le 3 septembre 2015. On plonge dans les archives. Ce match était très attendu par les supporteurs girondins, qui ont rempli les gradins.

On comptait 40 275 spectateurs qui ont pu découvrir ce tout nouvel équipement. De par sa grande capacité, il se positionne à la 6place des plus grands stades en France, avec actuellement 42 110 sièges disponibles. Ce projet de construction avait vu le jour lors de la candidature de la France à l’organisation de l’Euro de 2016 et suite à la vétusté du stade Chaban-Delmas, ouvert en 1938.

Le 19 juillet 2011, le chantier est confié au consortium Vinci-Fayat et aux architectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron, qui ont réalisé l’Allianz Arena de Munich. L’architecture du Matmut est inspirée des pins des Landes et des temples grecs, représentés par plus de 1 000 poteaux blancs situés tout autour du stade. Les supporteurs étaient déchaînés lors de cette rencontre sportive, dont le coup d’envoi fut lancé par Zinédine Zidane lui-même.

Ce jour-là,ont fait honneur à leur nouveau stade en battant l’équipe adverse grâce à un doublé du joueur uruguayen Diego Rolán. Né à Autun (Saône-et-Loire), mort à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain) le 23 mai 607, il fut assassiné sur ordre de la reine Brunehaut. Le moteur de recherche des archives de « Sud Ouest » a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région.

Voici quelques consignes pour l’utiliser au mieuxAnatoli Karpov, joueur d’échecs russe (1951). Hélène Boucher, aviatrice française (1908-1934). Alexandre Devoise, animateur de télévision et de radio français (1972). Rubens Barrichello, pilote de F1 brésilien (1972).

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