Mathis Dossou-Yovo forfait pour la dernière journée de saison régulière et les play-offs

Mathis Dossou-Yovo, sélectionné dans le meilleur cinq de la saison régulière, ne terminera pas la saison avec Nanterre. Blessé à un pied, l'international est forfait pour la dernière journée de saison régulière et les play-offs. Absent lors de sept des huit derniers matches de Nanterre, Dossou-Yovo ne jouera pas cette saison. Le club francilien a confirmé le forfait de son intérieur, blessé à un pied, avant la réception de Cholet pour la dernière journée de saison régulière et surtout les play-offs.

Mathis Dossou-Yovo , sélectionné dans le meilleur cinq de la saison régulière, ne terminera pas la saison avec Nanterre . Blessé à un pied, l'international est forfait pour la dernière journée de saison régulière et les play-offs.

Absent lors de sept des huit derniers matches de Nanterre, Dossou-Yovo ne jouera pas cette saison. Le club francilien a confirmé le forfait de son intérieur, blessé à un pied, avant la réception de Cholet pour la dernière journée de saison régulière et surtout les play-offs. Déjà qualifiée et deuxième au classement, l'équipe dirigée par Julien Mahé perd son meilleur marqueur de la saison (17,8 points à 58,9 % au tir, plus 7,3 rebonds).

Champion de France en titre avec Paris, Dossou-Yovo (1 sélection en équipe de France) a aussi été élu dans le cinq majeur de la saison. Sans lui, Nanterre a remporté cinq de ses sept derniers matches, seulement battu par Paris (96-92, le 4 avril) et Limoges (97-79, le 19 avril). Sur ses réseaux sociaux, le club assure avoir trouvé un pigiste médical pour finir la saison





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