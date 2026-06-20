Mathieu Van der Poel a subi les aléas de la météo capricieuse pendant les cinq jours de la course. Il a été affecté par la chaleur et la météo, mais il a bien travaillé et a évacué la possibilité d'un nouveau duel face à Tadej Pogacar, sur un terrain qui n'est pas le sien.

Mathieu Van der Poel prépare son Tour de France en Suisse . Le coureur néerlandais a subi les aléas de la météo capricieuse pendant les cinq jours de la course.

Malgré sa cinquième place vendredi, il est venu en Suisse pour préparer sa grande échéance de cet été, le Tour de France (4-26 juillet). Mathieu Van der Poel a subi les aléas d'une météo capricieuse pendant les cinq jours de la course. Il a été affecté par la chaleur et la météo, mais il a bien travaillé et a évacué la possibilité d'un nouveau duel face à Tadej Pogacar, sur un terrain qui n'est pas le sien.

Le Néerlandais projetait d'autres attentes que d'être rossé par le Slovène en ouverture (13 minutes de retard), de perdre le même temps le lendemain sans avoir pu digérer une fin d'étape coriace et de subir les aléas extrêmes de la météo qui ont vu le thermomètre jouer au yo-yo du côté de Bad Ragaz, vendredi. Mathieu Van der Poel a bien travaillé et a évacué la possibilité d'un nouveau duel face à Tadej Pogacar, sur un terrain qui n'est pas le sien.

Il a été affecté par la chaleur et la météo, mais il a bien travaillé et a évacué la possibilité d'un nouveau duel face à Tadej Pogacar, sur un terrain qui n'est pas le sien. Le Néerlandais projetait d'autres attentes que d'être rossé par le Slovène en ouverture (13 minutes de retard), de perdre le même temps le lendemain sans avoir pu digérer une fin d'étape coriace et de subir les aléas extrêmes de la météo qui ont vu le thermomètre jouer au yo-yo du côté de Bad Ragaz, vendredi.

Mathieu Van der Poel a bien travaillé et a évacué la possibilité d'un nouveau duel face à Tadej Pogacar, sur un terrain qui n'est pas le sien. Il a été affecté par la chaleur et la météo, mais il a bien travaillé et a évacué la possibilité d'un nouveau duel face à Tadej Pogacar, sur un terrain qui n'est pas le sien.

Le Néerlandais projetait d'autres attentes que d'être rossé par le Slovène en ouverture (13 minutes de retard), de perdre le même temps le lendemain sans avoir pu digérer une fin d'étape coriace et de subir les aléas extrêmes de la météo qui ont vu le thermomètre jouer au yo-yo du côté de Bad Ragaz, vendredi





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