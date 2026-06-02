Mathieu (Mariés au premier regard) révèle avoir retrouvé l'amour après son divorce avec Julie

Mathieu, candidat de Mariés au premier regard, s'est confié à sa sœur jumelle sur sa nouvelle relation amoureuse, née sur son lieu de travail, après la fin de son mariage avec Julie.

Mathieu , participant de l'émission Mariés au premier regard, a révélé avoir retrouvé l'amour après son divorce avec Julie . Dans un entretien avec l'une de ses sœurs jumelles, quelques mois après la fin de l'expérience télévisée, il a abordé sa relation avec Julie et confié fréquenter une nouvelle compagne rencontrée professionnellement.

Il décrit cette relation comme une connexion forte, une rencontre improbable, soulignant leurs valeurs communes, notamment l'importance des enfants. Il précise que sa nouvelle compagne n'appartient pas à leur cercle social commun. Mathieu explique que la diffusion de l'émission a été délicate pour sa nouvelle amoureuse, mais qu'ils se sont soutenus mutuellement.

Il revient également sur le baiser échangé avec Julie lors du bilan, justifiant ce geste par la volonté d'éviter une bise plus froide et de trouver les mots justes pour annoncer la séparation devant les caméras, sans lui faire de peine





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mariés Au Premier Regard Mathieu Julie Divorce Nouvelle Compagne Travail M6 People

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mariés au premier regard : les retrouvailles déchirantes de Mélanie et les annonces surprenantes de LucileDans l'épisode du 1er juin de Mariés au premier regard, Mélanie, enceinte de six mois, rend visite à sa sœur Lucile et à son mari Alex. Elle révèle les graves difficultés rencontrées avec son mari Antoine, allant jusqu'à envisager de mettre fin à ses jours. Parallèlement, Lucile annonce qu'elle quitte son travail et son appartement. La bande-annonce du 8 juin montre Mélanie en larmes lors du bilan avec les experts. Un épisode riche en émotions et en révélations.

Read more »

La chanteuse Dua Lipa et l’acteur Callum Turner se sont mariésLa star de la pop Dua Lipa et l'acteur Callum Turner se sont mariés ce week-end à Londres

Read more »

Mariés au premier regard : une expérience scientifique sur l'amourDes célibataires acceptent de faire connaissance le jour de leur mariage, avec l'assurance d'être parfaitement compatibles. Ils sont suivis par des experts et décident de s'unir ou non. L'émission se regarde comme une télé-réalité, avec des situations éclectiques et suspense autour de l'avenir des couples.

Read more »

Mariés au premier regard : une expérience scientifique sur l'amourDes célibataires acceptent de faire connaissance le jour de leur mariage, en espérant être parfaitement compatibles. Ils sont analysés par des experts et décident de s'unir ou non en fonction de leur compatibilité. L'émission se regarde comme une télé-réalité, avec des situations éclectiques et un bon suspens autour de l'avenir des couples.

Read more »