Mathieu de Mariés au premier regard : déjà en couple après son divorce avec Julie

Après avoir surpris les téléspectateurs en demandant le divorce avec Julie, Mathieu de Mariés au premier regard a annoncé être de nouveau en couple. Dans le prochain épisode, il se confie à sa sœur Mégane au sujet de sa nouvelle relation, qui semble différente de celle qu'il avait avec Julie. Mais la réaction de Julie face à cette nouvelle risque de ne pas être facile à gérer pour Mathieu.

Il y a quelques semaines, après son divorce avec Julie , Mathieu a surpris les téléspectateurs de Mariés au premier regard en annonçant qu'il était de nouveau en couple.

Dans l'épisode 16, diffusé sur M6 le 8 juin 2026 et déjà disponible sur M6+, le jeune homme se confie à sa sœur Mégane au sujet de sa nouvelle relation. Alors qu'ils se promènent dans la nature, Mathieu demande à sa sœur si elle ne le trouve pas changé. Mégane, un peu surprise, répond qu'elle ne sait pas quoi dire. Mathieu lui explique alors qu'il a rencontré quelqu'un au travail, une cliente avec qui il a eu une connexion immédiate.

Selon lui, cette relation est différente de celle qu'il avait avec Julie. Il précise que sa nouvelle compagne est légère et a de belles valeurs, et qu'elle accorde également la priorité aux enfants, comme lui. Mathieu semble heureux dans cette nouvelle relation, mais il sait que cela ne va pas plaire à Julie, qui a été surprise par sa demande de divorce.

Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, Mathieu va devoir affronter la réaction de Julie face à cette nouvelle. En effet, Julie a du mal à accepter la situation et est agacée par les propos de Mathieu. Elle a finalement réussi à tirer un trait sur leur histoire, mais la nouvelle compagne de Mathieu lui rappelle sans doute de mauvais souvenirs.

Dans le même temps, les téléspectateurs pourront découvrir les confidences de Julie sur leur voyage de noces, qui s'est déroulé sous le signe de l'amour et de la passion. Mais l'avenir du couple reste incertain, et il est possible que ce soit le premier couple à divorcer dans la nouvelle saison de Mariés au premier regard





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