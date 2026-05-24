Mathieu Choffardet termine 2eme de l'IPO San Remo, Daniel Riolo propose un show en direct avec Moundir Zoughari

Mathieu Choffardet, sous les nouvelles couleurs Texa Poker, termine 2eme de l'IPO San Remo pour près de 180.000€. Daniel Riolo propose chaque dimanche à minuit une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest, a mis 8 bullets avant de s'imposer. MyPokerSeries, une nouvelle App Web pour les amoureux de Las Vegas et des WSOP, est présentée par les fondateurs Salette et Erwan Mevel.

Il a frappé un grand coup ! Mathieu Choffardet , sous ses nouvelles couleurs Texa Poker , termine 2ème de l'IPO San Remo pour près de 180.000€.

Il raconte – 24/05Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

L’intégrale du RMC Poker Show du 24/05 avec Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest pour 100.000€, Mathieu Choffardet, 2ème de l'IPO San Remo, et Stéphane Salette et Erwan Mevel, fondateurs de MyPokerSeries Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

Hugues Mazerolle, vainqueur du Main Event de l'Estoril Poker Fest pour 100.000€, a mis 8 bullets avant de s'imposer – 24/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC ! MyPokerSeries, la nouvelle App Web pour les amoureux de Las Vegas et des WSOP.

Salette et Erwan Mevel, ses fondateurs, nous explique tout – 24/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC





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