Mathieu Ceschin collabore avec Stephen Graham pour un projet Netflix

Mathieu Ceschin révèle sa collaboration inattendue avec Stephen Graham, créateur d'Adolescence, pour un livre dédié à son fils Ezio.

Mathieu Ceschin, l'ancien candidat emblématique de l'émission L'amour est dans le pré diffusée en 2020 sur M6, a annoncé une collaboration inattendue avec Stephen Graham, le cocréateur de la mini-série Adolescence sur Netflix. Ce samedi 31 octobre, le père du petit Ezio a partagé sur Instagram cette nouvelle initiative qui lui tient particulièrement à cœur. Cette annonce marque un tournant intéressant dans la vie privée de l'homme, qui partage désormais régulièrement son quotidien avec sa communauté en ligne.

Une collaboration surprise avec le créateur de Netflix

L'ancien éleveur de taureaux, qui a vu sa vie prendre un nouveau tournant après sa participation à la télé-réalité, se dit très fier de cette nouvelle opportunité. Il s'agit d'un projet initié par Stephen Graham, une personnalité mondialement connue grâce au succès international de sa série. Cette collaboration met en lumière le rôle central que la paternité occupe désormais dans la vie de Mathieu Ceschin. Il cherche ainsi à laisser une trace durable et significative pour son fils.

Also read Une proposition de loi pour lutter contre la désinformation en santé, l’avis de Mathieu Molimard, chef de service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux

Le quinquagénaire utilise ses réseaux sociaux pour documenter les moments de bonheur et les difficultés rencontrées dans l'exercice de la parentalité. Cette nouvelle aventure littéraire s'inscrit dans cette démarche de partage et de transparence. Il considère ce projet comme une manière unique de commémorer les premiers pas de son enfant avec le créateur britannique. La fierté de l'ancien candidat de M6 est visible dans chaque déclaration qu'il publie à ce sujet.

Un livre dédié aux premières étapes d'Ezio

Ce livre sera consacré aux vingt-huit premières fois de son petit garçon, allant de son premier cri à ses premiers pas, en passant par son premier fou rire et son premier voyage en avion. Mathieu Ceschin a précisé que c'était encore quelque chose de gravé pour son petit Ezio, âgé de deux ans. Une participation qui revêt une importance toute particulière pour le père, qui souhaite immortaliser ces souvenirs précieux. Le projet est décrit comme intime et personnel par l'intéressé lui-même.

Advertisement

Il a présenté cette œuvre comme une petite parenthèse de douceur dans un monde qui va trop vite. Selon ses propres mots, il s'agit de son cadeau à Ezio, mais aussi à ses abonnés qu'il surnomme affectueusement ses followcops. Ces derniers suivent leur quotidien depuis le début et partagent leur enthousiasme pour cette initiative. Le choix des événements retenus pour le livre reflète une attention particulière aux détails du développement de l'enfant.

Disponibilité future et contexte personnel

Si aucune date de publication précise n'a encore été annoncée officiellement, Mathieu Ceschin a promis que son ouvrage serait disponible très bientôt. Cette annonce fait écho à plusieurs autres événements récents de sa vie personnelle. Par exemple, le week-end des 20 et 21 juillet, il avait été accueilli par Karine Le Marchand pour quelques jours de repos à Aix-en-Provence avec son fils né par gestation pour autrui en Colombie. Ces moments de détente et de partage avec d'autres personnalités du divertissement ponctuent son parcours.

Parallèlement, il a récemment choisi de se faire un nouveau tatouage en l'honneur de son fils, ajoutant une dimension permanente à son engagement paternel. Ces multiples projets montrent une volonté de diversifier son expression et de créer des liens durables avec son entourage et son public. La réaction de la toile a été immédiate et positive, reflétant l'affection que suscite cette nouvelle étape. Le public attend impatiemment de découvrir le contenu de ce recueil de souvenirs familiaux et universels.