Mathieu Bodmer, nouveau directeur sportif du SM Caen, face à de nombreuses questions

Le nouveau directeur sportif du SM Caen, Mathieu Bodmer, est confronté à de nombreuses questions après son départ du Havre. Il a signé au SM Caen pour des raisons professionnelles, selon lui.

Le nouveau directeur sportif du SM Caen, Mathieu Bodmer , est confronté à de nombreuses questions après son départ du Havre . Il a signé au SM Caen pour des raisons professionnelles, selon lui.

Il a également parlé de sa relation avec les Mbappé, qui sont devenus des amis après son arrivée au SM Caen. L'émission 'After Foot' célèbre ses 20 ans et propose des surprises pour ses téléspectateurs. L'émission est présentée par Nicolas Jamain, qui est aux commandes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00. Les chroniqueurs de l'émission, qui ont grandi avec 'After Foot', discutent de leurs expériences et de leurs opinions sur le football.

Les soirs de match, 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00, présenté à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les invités prestigieux, tels que Eric Di Meco, Emmanuel Petit et Jérôme Rothen, viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Le bilan du premier tour de la Coupe du Monde : 'Un Messi prime face à l'Algérie' pour Kévin, le Brésil très inquiétant pour Walid, l'Argentine et la France les plus impressionnants





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