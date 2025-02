Mathieu Blanchard remporte la Yukon Arctic Ultra, l'ultra-trail le plus dur au monde

Mathieu Blanchard, un aventurier français de 37 ans, a remporté la Yukon Arctic Ultra, une course à pied en milieu naturel de 608 kilomètres dans le nord-ouest du Canada, le 10 février 2023. Il a traversé la ligne d'arrivée à Faro après sept jours et vingt-deux heures de course dans des conditions extrêmes.

Lundi 10 février, Mathieu Blanchard , un aventurier français de 37 ans, a accompli un exploit remarquable en remportant la Yukon Arctic Ultra , une course à pied en milieu naturel (ultra-trail) de 608 kilomètres dans le nord-ouest du Canada . Blanchard a traversé la ligne d'arrivée à Faro après sept jours et vingt-deux heures de course sur des sentiers enneigés où les températures pouvaient atteindre -50 degrés Celsius. \« Ce n'est pas une victoire contre le froid ou la distance.

C'est un retour à l'essentiel. À l'instinct. À ma nature sauvage », a-t-il écrit sur Instagram. \Mathieu Blanchard, originaire de Cavaillon (Vaucluse) et élevé à Bouillante (Guadeloupe), s'est fait un nom dans le monde de l'ultra-trail en quelques années. Naturalisé canadien en 2023, il est considéré comme le troisième meilleur athlète mondial sur 100 miles (160 km). Il a notamment remporté la Diagonale des fous à La Réunion en octobre dernier, avec un chrono de 23 heures et 25 minutes sur 175 kilomètres. Cette victoire, lors de sa première participation à cette épreuve légendaire, est un témoignage de son talent et de sa détermination. Sa participation à Koh-Lanta en 2019 lui a également permis de gagner en notoriété. \La Yukon Arctic Ultra est réputée comme l'ultra-trail le plus difficile au monde en raison de sa distance – quatre fois supérieure à celle de la Diagonale des fous et d'autres épreuves prestigieuses comme la Western States, la Hardrock 100 et l'Ultra-Trail du Mont-Blanc – et des conditions extrêmes rencontrées dans le Yukon, vaste territoire du nord canadien. Les températures peuvent atteindre -50 degrés Celsius avec des rafales de vent qui accentuent le ressenti. \Blanchard s'est préparé en courant dans un réfrigérateur géant à -21°C et en tirant un pneu accroché à sa ceinture pour simuler la traction du traîneau qui contient son équipement. Il a suivi une longue liste de matériel obligatoire imposée par le règlement, des lampes frontales au sac de couchage homologué en passant par un sifflet d'urgence, une petite scie et un réchaud. Le sommeil était assuré dans les points de contrôle ou en bivouac au bord de la route. \Lors de sa préparation, Blanchard a déclaré sur Instagram : « On n'est jamais vraiment prêt pour un défi hors norme. Ce qui compte, c'est l'expérience, l'adaptation et la capacité à improviser face aux imprévus ». \ Mathieu Blanchard a dû faire face à de nombreux défis pendant la course. Après six jours, il n'y avait plus que quatre coureurs en tête. Il a même failli abandonner après une gêne importante aux poumons qui l'a obligée à s'arrêter pendant 15 heures. « Lors de cette nuit glaciale, mes poumons sont bloqués, j’ai la sensation de ne plus pouvoir respirer correctement, comme si je n'avais qu’un quart de ma capacité, impossible de faire trois pas sans être extrêmement essoufflé! Très dangereux quand tu comptes sur le mouvement pour survivre à -40°C », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. \Malgré les difficultés, il a décidé de reprendre la course et a finalement franchi la ligne d'arrivée avec des morceaux de glace accrochés à sa barbe, célébrant sa médaille de 'finisher' avec une larme de joie.





