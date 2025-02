Mathieu Blanchard devient le premier à courir la Yukon Arctic Ultra

Mathieu Blanchard, un athlète français, réalise un exploit historique en devenant le premier à terminer la Yukon Arctic Ultra en courant, une course réputée comme la plus difficile et la plus froide au monde.

Mathieu Blanchard, un athlète français, a réalisé une performance historique en devenant le premier à compléter la Yukon Arctic Ultra en courant. Cette course, réputée comme la plus difficile et la plus froide au monde, s'étend sur 608 kilomètres dans le nord du Canada. Aucun participant n'avait réussi à parcourir la distance uniquement par la course auparavant.

Blanchard a terminé la course en 7 jours et 22 heures, affrontant des températures descendantes jusqu'à -50°C et un dénivelé positif de 6 500 mètres. Il a également tiré une luge de 30 kilos contenant son matériel tout au long du parcours. Avant de se lancer dans l'aventure, Blanchard s'est préparé en courant dans un réfrigérateur géant à -21°C et en tirant un pneu sur des routes enneigées. Durant la course, il a partagé ses difficultés sur les réseaux sociaux, mentionnant une fatigue extrême et des problèmes de respiration causés par le froid. Malgré ces obstacles, il a persévéré et a finalement franchi la ligne d'arrivée, épuisé mais victorieux. Il a décrit son émotion en déclarant: « Une larme. Elle contient tout. La douleur, la joie, la folie, la survie, l'accomplissement, le combat, la souffrance, l'euphorie, la peur. »Blanchard est déjà un athlète renommé dans le monde du trail, ayant terminé 3e de l'Ultra Trail du Mont-Blanc en 2021 et 2e en 2022. Son exploit lors de la Yukon Arctic Ultra consolide son statut d'un des meilleurs traileurs au monde.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

YUKON ARCTIC ULTRA MATHIEU BLANCHARD TRAIL RUNNING FRANCE RECORD

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mathieu Blanchard en tête de la Yukon Arctic Ultra après un passage difficileL'ultra-traileur français Mathieu Blanchard reprend sa course sur la Yukon Arctic Ultra après un grave problème pulmonaire. Il est actuellement en tête des coureurs à pied.

Lire la suite »

Mathieu Blanchard entame la dernière ligne droite très compliquée à la Yukon Arctic UltraL'ultra-trailer français Mathieu Blanchard a passé le dernier point de ravitaillement à la Yukon Arctic Ultra. Il lui reste 71 km très techniques à parcourir avant la ligne d'arrivée.

Lire la suite »

Mathieu Blanchard, un calvaire dans l'ultime ligne droite de la Yukon Arctic UltraL'ultra-trailer français Mathieu Blanchard a vécu une nuit terrible lors de la Yukon Arctic Ultra, tombant dans une « poche de froid » à -50°C et parcourant 15 km à travers un blizzard. Malgré cela, il devrait terminer en première position des coureurs du 600 km.

Lire la suite »

Mathieu Blanchard remporte le Yukon Arctic UltraLe Français Mathieu Blanchard a remporté le 600 km à pied de la Yukon Arctic Ultra en seulement 8 jours, malgré des températures glaciales et des difficultés. Il a franchi la ligne d'arrivée à Faro lundi après-midi, battant la barrière horaire de 12 jours.

Lire la suite »

Mathieu Blanchard remporte la Yukon Arctic Ultra, l'ultra-trail le plus dur au mondeMathieu Blanchard, un aventurier français de 37 ans, a remporté la Yukon Arctic Ultra, une course à pied en milieu naturel de 608 kilomètres dans le nord-ouest du Canada, le 10 février 2023. Il a traversé la ligne d'arrivée à Faro après sept jours et vingt-deux heures de course dans des conditions extrêmes.

Lire la suite »

Ultra-trail : Mathieu Blanchard héros du glacial Yukon Arctic Ultra (608 km), malgré un problème respiratoireL’ultra-traileur français de 37 ans a remporté lundi en moins de huit jours l’immense course en autonomie (608 km et 6.564 m de D +) située dans le nord-ouest du Canada. Avec des températures atteignant les – 50 °C

Lire la suite »