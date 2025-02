Mathieu Baumel annonce l'amputation de sa jambe droite après l'accident près de Reims

Le copilote quadruple vainqueur du Dakar, Mathieu Baumel, a annoncé l'amputation de sa jambe droite suite à un accident de voiture près de Reims. Malgré cette épreuve, il garde l'objectif de participer au prochain Dakar.

Plus de deux semaines après avoir été renversé par une voiture près de Reims, le quadruple vainqueur du Dakar en tant que copilote au côté de Nasser al-Attiyah (2015, 2019, 2022 et 2023) a publié une vidéo depuis son lit d'hôpital, dimanche matin. Le Français, touché aux deux jambes lors de l'accident, a malheureusement annoncé qu'une d'elles a dû être amputée. Lien interne vers l'article n°12491246 « 17 jours après, je me sens beaucoup mieux, bien sûr.

Mais j'ai pris une grande décision, une grande décision dans ma vie : couper ma jambe droite. J'aurai donc un nouveau système de carbone complet sur ma nouvelle jambe, mais malheureusement ce ne sera pas ma jambe d'origine », a-t-il détaillé, le tout en anglais, depuis l'hôpital de Reims.BAUMEL, 49 ans, a également indiqué avoir « eu 2-3 chirurgies différentes pour essayer de réparer sa jambe gauche », tout en précisant que « cela devrait aller bien pour l'avenir » concernant sa deuxième jambe. Avant de se projeter, déjà, sur la suite : « Je n'ai qu'un seul objectif : être prêt pour le prochain Dakar, d'être prêt à être sur la plus haute marche du podium. Mais maintenant, c'est l'heure de la convalescence et elle sera longue, c'est certain. Cela prendra quelques semaines, quelques mois. Mais je suis à nouveau bien dans ma tête et prêt à tout affronter pour l'avenir.





