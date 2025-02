Mathieu, ancien candidat de L'amour est dans le pré, rayonne de bonheur aux côtés de son fils Ezio

L'ancien candidat de L'amour est dans le pré, Mathieu, partage sur Instagram une vidéo adorable de lui jouant avec son fils Ezio. Il exprime sa joie immense en légende, soulignant l'impact positif des fous rires sur la vie.

Mercredi 12 février, Mathieu , ancien candidat de l'émission L'amour est dans le pré, saison 15, a partagé sur Instagram une vidéo adorable de lui jouant avec son fils Ezio . On le voit rire à gorge déployée et allongé sur son petit coussin coloré. Le jeune papa, visiblement comblé depuis mai 2024, date à laquelle il a enfin pu serrer son petit garçon dans les bras (fruit d'une GPA en Colombie), a exprimé son bonheur quotidien dans la légende.

'Les fous rires sont des éclats de vie, des tempêtes de joie qui balayent les tracas et illuminent nos âmes. Ils jaillissent sans prévenir, complices d’un instant, et nous rappellent que le bonheur se cache souvent dans l’inattendu', a écrit l'ex-mari d'Alexandre avec tendresse. Mathieu a poursuivi ses confidences sur ce bruit qui le remplit de joie chaque jour : 'Ils tissent des liens invisibles entre les cœurs, brisant les murs de la solitude et allégeant les fardeaux du quotidien. Dans leur éclat, le temps suspend sa course, offrant une parenthèse d’insouciance où tout redevient simple et léger. Ils sont un baume pour l’esprit, un souffle pour le corps, une mélodie pour l’âme.' Complètement amoureux de son petit Ezio, qu'il élève seul dans une bulle d'amour, il a ajouté, toujours au sujet des rires d'enfant : 'Même quand ils s’apaisent, ils laissent une empreinte, un éclat de lumière qui continue de briller au creux du souvenir. Les fous rires ne se possèdent pas, ils se partagent, et c’est dans cette communion qu’ils révèlent leur plus beau pouvoir : celui de nous rappeler que la joie est contagieuse et que la vie, malgré tout, mérite d’être savourée.' Un doux message qui a fait fondre ses fans, découvrant sa vie de papa chaque jour sur le réseau social, ou presque, depuis la naissance de son enfant. 'C’est trop beau l’amour d’un père avec son bébé. Je suis heureuse de vous voir ainsi', 'Quelle complicité avec ton petit Ezio, c’est vraiment formidable, quel bonheur', 'Un enfant heureux et magnifique. Vous êtes un papa exceptionnel et formidable, du bonheur à foison. Merci pour ces merveilleuses vidéos qui nous remplissent de joie', ont écrit plusieurs fans, émus en voyant ce moment émouvant, témoin d’un amour pur.





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

L'amour Est Dans Le Pré Mathieu Ezio Bonheur Famille Vidéo Instagram

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Papa gaga Mathieu partage un moment tendre avec son fils EzioL'ancien candidat de L'amour est dans le pré, Mathieu, partage une vidéo touchante sur les réseaux sociaux, célébrant la joie de la paternité et l'impact profond que son fils Ezio a sur sa vie.

Lire la suite »

Mathieu Ceschin, ancien candidat de L'amour est dans le pré, prépare le tome 2 de son livreMathieu Ceschin, ancien participant de L’amour est dans le pré devenu papa par GPA d’un petit garçon prénommé Ezio, annonce le développement d’un second tome de son livre « Mon Combat pour devenir père : l’incroyable parcours d’un papa solo ». Il révèle l’information sur son compte Instagram après une séance de dédicace. Le livre abordera les premiers mois de son quotidien avec Ezio.

Lire la suite »

Mathieu (L'amour est dans le pré) : son fils Ezio est déjà bien dégourdi malgré « quelques chutes »L'ancien candidat de L'amour est dans le pré, Mathieu, partage les joies de la paternité avec ses abonnés sur Instagram. Son fils Ezio, âgé de sept mois, a déjà accompli de belles prouesses, comme s'asseoir sur un tapis, malgré quelques chutes.

Lire la suite »

Yazeed Al-Rajhi remporte le Dakar en autos pour la première fois, Mathieu Serradori termine 6eLe Dakar 2025 a rendu son verdict vendredi au terme de la 12e étape : le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota) s'est imposé pour la première fois et devance le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) de 3'57. Le podium est complété par Mattias Ekström (Ford M-Sport) et Mathieu Serradori (Century) termine meilleur Français, 6e.

Lire la suite »

Mathieu Madénian de retour sur scène avec À pleurer de rireL'humoriste français Mathieu Madénian revient sur scène avec son quatrième spectacle, À pleurer de rire, dans lequel il évoque les changements que la paternité a apportés à sa vie. Dans un extrait exclusif partagé avec RTL, il raconte une anecdote amusante sur un spectacle à Cannes où il se retrouve à jouer après Gad Elmaleh et Jeff Panacloc.

Lire la suite »

Mathieu Blanchard Domine la Diagonale des Fous: Triomphe à l'Ultra-Trail RéunionnaisMathieu Blanchard, un ingénieur de 37 ans, remporte le Grand Raid de La Réunion, surnommé la Diagonale des fous, après un effort colossal de 23 heures 25 minutes et 02 secondes. Il s'impose dans cette épreuve ultra-trail difficile, considérée comme l'une des quatre plus importantes au monde.

Lire la suite »