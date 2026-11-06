Mathias Moncorgé dévoile les secrets de Jean Gabin dans son nouveau podcast

Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin, partage des anecdotes exclusives sur la vie du légendaire comédien dans le podcast consacré au film 'Un singe en automne'.

Mathias Moncorgé, fils de la légende du cinéma français Jean Gabin, s'est rendu dans les studios d' Europe 1 pour prolonger une série de podcasts dédiée à son père. Auteur de l'ouvrage intitulé 'Gabin de A à Z' publié aux éditions Trédaniel, il livre des révélations intimes sur la carrière et la vie privée de l'acteur emblématique. Cette rencontre offre un éclairage nouveau sur la personnalité complexe d'une icône souvent méconnue du grand public.

L'Héritage de Jean Moncorgé aux Folies Bergère

Mathias Moncorgé retrace l'origine familiale de la vocation artistique de son père. Jean Moncorgé, le grand-père maternel de Mathias, était une figure importante du monde du spectacle. Il a rejoint presque par hasard la célèbre salle parisienne des Folies Bergère, marquant ainsi le début d'une lignée artistique au sein de la famille. Ce contexte familial a directement influencé le destin de Jean Gabin, qui a grandi dans l'univers du théâtre et de la scène.

Also read « C’est un très gros travail pour approcher ce dont Michaël était capable. » Le sosie girondin de Michael Jackson se donne sur scène et à domicile

Malgré cette heritage théâtral, Jean Gabin nourrissait une passion secrète et différente. Il rêvait ardemment de devenir conducteur de locomotives, aspirant à une vie plus mécanique et terre-à-terre. Cependant, son père Jean Moncorgé avait d'autres ambitions pour lui. Il voyait clairement son fils sur les planches, orientant sa destinée vers le métier d'acteur plutôt que vers les chemins de fer. Cette décision paternelle a façonné le parcours professionnel de l'acteur pendant des décennies.

De la Gloire Cinématographique au Conflit Armé

Paradoxalement, Jean Gabin, considéré de son vivant comme une véritable légende du cinéma français, refusait de se comporter comme une star hollywoodienne. Il évitait les plateaux télévisés et la vanité qui accompagne souvent la célébrité. Au sommet de sa carrière cinématographique, il a pris une décision radicale en abandonnant les tournages pour affronter la guerre. Il a servi comme fusilier marin, démontrant son courage et son sens du devoir avant d'être promu chef de char dans la célèbre 2e division blindée.

Advertisement

Son retour à la vie civile et au cinéma a été marqué par une recherche de paix et de simplicité. Loin des plateaux et du bruit parisien, Jean Gabin a construit une seconde vie en Normandie. Il s'y est entouré de terres agricoles, de chevaux et de centaines d'animaux. Cette propriété est devenue son sanctuaire, un lieu où il pouvait fuir les pressions du showbiz et retrouver un rythme de vie rustique et authentique, loin des projecteurs.

Les Relations avec Fernand Choisel et Maurice Biraud

L'histoire rapporte également des moments clés de sa relation avec les médias. En décembre 1961, une anecdote spécifique met en scène deux animateurs célèbres de la radio Europe 1. Fernand Choisel et Maurice Biraud se sont rendus à Deauville pour suivre le tournage du film 'Un singe en automne'. Cette visite illustre l'intersection entre l'industrie cinématographique et le monde radiophonique de l'époque. Elle permet de comprendre comment les stars de l'écran interagissaient avec les médias naissants.

Cette interaction avec les journalistes et les animateurs fait partie intégrante de l'exploration de la vie de Jean Gabin. Mathias Moncorgé utilise ces archives et ces témoignages pour construire un portrait plus nuancé. Il ne s'agit pas seulement de l'acteur mythique, mais aussi de l'homme qui naviguait entre ses obligations professionnelles et son désir profond d'intimité. Ces détails permettent aux auditeurs de mieux saisir la dimension humaine derrière le masque de cinéma.

Les Dernières Années et les Archives Audio

En 1976, Jean Gabin a présidé la première cérémonie des César, un honneur majeur pour une icône du cinéma national. Cette même année, il a tourné son dernier film avant de se retirer définitivement. Il a retrouvé sa ferme normande, cherchant à apaiser une ultime blessure personnelle ou professionnelle. Le passage du temps a permis la préservation de nombreuses archives audio qui éclairent sa vie.

Advertisement

Des entretiens historiques, comme celui datant du 1er janvier 1986 entre Jean-Claude Brialy et Claude Rich, offrent un contrepoint intéressant. Bien que portant sur d'autres artistes, ces archives de l'époque montrent l'importance des interviews de qualité dans les années 1980. Jean-Claude Brialy, lors de ses quinze saisons à Europe 1 entre 1983 et 1998, a également enregistré une collection majeure de portraits d'artistes. Ces enregistrements constituent un patrimoine culturel précieux qui enrichit notre compréhension de l'époque cinématographique et radiophonique française.