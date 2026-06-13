Mathias Jean, l'arrière agenais du SUA, convoqué devant la commission de discipline de la LNR pour une fracture de la malléole et des paris sportifs

Mathias Jean, l'arrière agenais du SUA, a été convoqué devant la commission de discipline de la LNR pour une infraction de pari sportif. Il a été absent depuis plus de trois mois après une fracture de la malléole du pied droit, fin février, sur le synthétique de Provence Rugby.

Révélation du début de saison du SUA en Pro D2 , Mathias Jean avait été victime d'une fracture de la malléole sur le synthétique de Provence Rugby en février dernier.

Éloigné des terrains depuis février après une fracture de la malléole, l'arrière agenais Mathias Jean fait partie des six joueurs de Pro D2 convoqués, mercredi 17 juin, devant la commission de discipline de la LNR. Que lui reproche-t-on, alors que la révélation du début de saison de Pro D2 avec le SUA n'a plus disputé le moindre match depuis plus de trois mois, victime d'une fracture de la malléole du pied droit, fin février, sur le synthétique de Provence Rugby ?

Rugby (Pro D2). Après Provence Rugby - Agen : fracture de la malléole et six mois d'absence pour Mathias Jean Conduit à l'hôpital d'Aix-en-Provence après avoir quitté le terrain sur une civière, l'arrière du SUA - vainqueur de Provence Rugby (22-24) ce vendredi - souffre d'une fracture de la malléole latérale de la cheville droite et a été opéré Comme cinq autres joueurs de Pro D2, il sera auditionné pour des paris sportifs.

Depuis le 1er janvier 2018, les sportifs n'ont pas le droit de parier sur leur propre sport, même s'ils ne sont pas impliqués directement, selon l'article 131-16 du code du sport. Le joueur originaire de L'Isle-sur-la-Sorgue risque une amende, voire une suspension de match.

En plus de Mathias Jean, les cinq autres joueurs convoqués devant la commission de discipline de la LNR sont Siméli Yabaki et Kaifevili Talalua (Aurillac), Léo Labarthe (Angoulême), Eli Eglaine (Grenoble) et Irakli Tskhadaze (ancien joueur du SA XV). Pendant ce temps, les abonnements permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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