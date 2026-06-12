Mathias Burghardt d'Ardian : la consolidation du marché du private equity à l'ère post-liquidité

Mathias Burghardt, directeur général d'Ardian, analyse le marché français du capital-investissement après une décennie d'abondance de liquidités. Il explique pourquoi la crise du crédit privé devrait être limitée en Europe et expose la stratégie de consolidation d'Ardian dans un environnement où la création de valeur redevient plus complexe.

Mathias Burghardt est le directeur général d' Ardian et CEO d' Ardian France . Dans le contexte actuel du capital-investissement, il explique que le nouveau cycle économique favorise les grands fonds qui ont investi massivement pour répondre à la retailisation du marché et à l'impératif de création de valeur.

Malgré la baisse des valorisations, les difficultés à lever des capitaux frais et la crise du secteur logiciel, Burghardt estime que la crise du crédit privé a peu de chances de se propager en Europe. Il dessine la vision de consolidation qu'Ardian recherche.

Concernant le marché français, il le place dans le sillage des tendances mondiales : après plus d'une décennie d'abondance de liquidités grâce aux politiques de la Banque centrale européenne, permettant un endettement à bas coût, les fonds d'investissement ont généré de la valeur presque automatiquement via le modèle classique d'achat d'entreprises. Ce modèle classique consistait à utiliser un effet de levier important, la hausse des valorisations et la facilité de refinancement pour créer de la valeur





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