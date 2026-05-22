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Matheo Belliard et Pascale de la Tour du Pin : Une pré-matinale interactive et pleine d'énergie

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Matheo Belliard et Pascale de la Tour du Pin : Une pré-matinale interactive et pleine d'énergie
Matheo BelliardPascale De La Tour Du PinPré-Matinale
📆5/22/2026 12:19 AM
📰TeleLoisirs
43 sec. here / 23 min. at publisher
📊News: 94% · Publisher: 51%

Une présentation de matines animée par un duo de professionnels talentueux, avec des interventions régulières de Matthieu Belliard en direct depuis le standard, des conseils pratiques et bien-être pour la santé, et des analyses sportives.

A la tête de cette pré-matinale , un duo de professionnels talentueux pour un rendez-vous puissant et plein d'énergie : Pascale de la Tour du Pin et Matthieu Belliard.

Au programme, de l'interactivité : toutes les trente minutes, Matthieu Belliard converse en direct depuis le standard pour recueillir les appels et prendre le pouls de l'actualité en temps réel. Aux côtés des deux présentateurs, Virginie Phulpin, qui offre un regard sur l'actualité sportive, et Aurel Guedj, qui délivre des conseils pratiques et bien-être pour entretenir sa santé au quotidien.

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TeleLoisirs /  🏆 80. in FR

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