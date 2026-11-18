Cdiscount réduit le prix du matelas Sleivant 140x190 cm à 129,99 euros. Découvrez les détails de cette offre et les autres promos literie.

Le commerce en ligne Cdiscount lance une promotion temporaire sur le modèle de literie Sleivant, dimensionné 140 x 190 cm. Ce matelas double passe désormais à 129,99 euros, offrant une réduction de 10 euros par rapport à son tarif normal de 139,99 euros. Cette offre s'inscrit dans une stratégie d'optimisation du confort hivernal pour les consommateurs.

Caractéristiques techniques et matériaux certifiés

Le matelas Sleivant repose sur une structure robuste de 30 centimètres d'épaisseur. Cette épaisseur permet l'intégration d'une mousse à mémoire de forme de haute qualité. Cette technologie réagit spécifiquement à la chaleur corporelle pour épouser les contours anatomiques. Elle se concentre notamment sur les zones critiques comme les épaules et les hanches pour un soutien personnalisé.

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La surface du produit est recouverte d'un tissu certifié Oeko-Tex. Cette certification garantit l'absence totale de substances nocives pour la peau humaine. La texture de la mousse évite à la fois la dureté excessive et la souplesse insuffisante. Elle assure ainsi un équilibre mécanique optimal pour le dos du dormeur.

Technologie anti-dérangement et flexibilité

Cette mousse à mémoire de forme agit comme un absorbeur de chocs indépendant. Elle répartit le poids corporel de manière homogène pour limiter les points de pression. Ce mécanisme réduit significativement les courbatures matinales après le réveil. Pour les couples, ce dispositif limite la transmission des mouvements lors des rotations nocturnes.

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Le produit est conditionné sous vide pour optimiser le transport et le stockage. Cette technique permet une manipulation aisée, même pour les étages supérieurs. Sa largeur de 140 centimètres le rend particulièrement adapté aux familles. Il offre un espace supplémentaire pour les enfants lors des nuits partagées le week-end.

Panier literie et concurrents promotionnels

Cdiscount profite de ce lancement pour proposer un assortiment complet de réductions sur la catégorie. Le pack couette 220x240 cm plus deux oreillers 60x60 cm DODO est affiché à 74,99 euros. Ce tarif représente une baisse drastique par rapport au prix initial de 154,60 euros.

Un surmatelas mousse à mémoire de forme de la marque INRE est également mis en avant. Son prix de 79,99 euros remplace celui de 184,99 euros, soit une économie substantielle. Le lot de deux oreillers matelassés ABEIL mesure 60x60 cm et est proposé à 16,99 euros. Il est vendu contre un prix catalogue de 29,90 euros par paire.

Disponibilité et conditions de l'offre

Un matelas Iris 140x200 cm avec couette et oreillers est proposé à 299,90 euros. Le prix habituel de cet ensemble atteint 599,80 euros. La couette chaude Patagonie de marque DODO est quant à elle disponible à 38,99 euros. Les draps housses TODAY Essential sont vendus 13,99 euros pour un lot de deux.

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Cette offre promotionnelle est soumise à des conditions restrictives de temps et de stock. La disponibilité des articles Sleivant dépend des réserves physiques en entrepôt. Les clients doivent consulter le site officiel pour vérifier les stocks restants. L'offre prend fin dès épuisement des quantités allouées par le détaillant.