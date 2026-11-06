Match TFC-Strasbourg : sécurité renforcée et restrictions majeures à Toulouse

Le match Toulouse FC contre le Racing Club de Strasbourg ce vendredi 6 novembre est classé à risques. Découvrez les restrictions de circulation et le dispositif de sécurité mis en place.

Le Toulouse FC accueillera le Racing Club de Strasbourg ce vendredi 6 novembre au Stadium pour un affrontement classé officiellement à risques par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Le coup d'envoi de cette rencontre est fixé à 20 heures 45, dans un contexte de tension accrue entre les supporters des deux clubs.

Dispositif sécuritaire strict pour les supporters visiteurs

Le préfet de la Haute-Garonne a imposé des mesures drastiques dès la mi-journée pour encadrer cette rencontre. Une interdiction stricte de circuler et de stationner pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter strasbourgeois est en vigueur. Cette restriction s'applique sur un vaste périmètre couvrant le centre-ville toulousain et les abords de l'enceinte sportive.

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Cette interdiction s'étend du vendredi midi au samedi 8 heures du matin. Seuls les fans munis d'un billet officiel délivré par le Racing Club de Strasbourg et stationnés dans le secteur visiteur dédié pourront assister au match. L'usage de pétards et d'engins pyrotechniques est formellement proscrit sur l'ensemble de cette zone sécurisée.

Historique des tensions entre ultras des deux clubs

Ce déploiement de force s'inscrit dans un contexte d'antécédents notoires entre les deux parties. En novembre 2023 déjà, un arrêté similaire avait été pris lors de la venue des Alsaciens. Cette décision faisait suite à des altercations violentes survenues entre groupes d'ultras à proximité de la gare Matabiau quelques mois plus tôt.

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L'histoire récente du Stadium a par ailleurs été marquée par d'autres épisodes de tension lors de venues de clubs rivaux. Ces précédents ont incité la préfecture à prendre toutes les dispositions nécessaires pour couper court à tout risque de débordement en pleine ville pendant la durée de l'événement sportif majeur.

Impact sur la circulation et les transports Tisséo

Au-delà de l'aspect sécuritaire, les supporters des deux camps devront anticiper leurs déplacements avec grande rigueur. Le pont Pierre-de-Coubertin sera totalement fermé dès 17 heures 45 avant le coup d'envoi. Il rouvrira temporairement pour la durée de la rencontre avant de fermer à nouveau 15 minutes avant la fin du match pour faciliter l'évacuation.

Pour pallier ces contraintes majeures, la passerelle de la Poudrerie est de nouveau accessible aux piétons. Le réseau Tisséo a annoncé qu'il renforcerait la fréquence des métros A et B, ainsi que celle des trams et des navettes vers le stade. Les portes du Stadium sont prévues pour ouvrir dès 18 heures 45 pour permettre l'entrée des spectateurs dans les meilleures conditions.