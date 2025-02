Match Canada-États-Unis : Tensions hors la glace

Le match de hockey entre le Canada et les États-Unis a été marqué par une tension palpable, alimentée par les menaces de droits de douane de Donald Trump. Le public canadien a manifesté son mécontentement face à la posture américaine.

Le match entre les États-Unis et le Canada lors du 'Four Nations Face-Off' a été marqué par une tension palpable samedi 15 février. Dès le début de la rencontre au Centre Bell de Montréal, les étincelles ont jailli sur la glace. Trois bagarres ont éclaté entre les joueurs des deux équipes, alimentant l'enthousiasme du public. Avant le coup d'envoi, l'hymne américain a été accueilli par des sifflets de la foule de Montréal.

Sur les réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre Justin Trudeau a partagé une vidéo de lui chantant avec passion l'hymne national canadien. « On nous a donné une raison parfaitement légitime pour crier haut et fort qu'on est Canadiens, qu'on en est fiers et qu'on va le rester longtemps », a-t-il déclaré sur TVA Sports.Ce match amical a pris une tournure de règlement de comptes, sur fond de tensions géopolitiques entre le Canada et les États-Unis. Après que Donald Trump ait proposé au Canada de devenir le 51e état américain, le président américain menace d'imposer des tarifs douaniers importants, notamment sur l'acier et l'aluminium. « Nous envisageons des droits de douane de l'ordre de 25 % sur le Mexique et le Canada, parce qu'ils laissent un grand nombre de personnes entrer, et beaucoup de fentanyl aussi », a justifié le président américain, peu après son investiture. « Je soutiens le principe de droits de douane équivalents au dollar près », a affirmé à plusieurs reprises le Premier ministre canadien Justin Trudeau. L'économie de son pays dépend à 75 % de ses exportations vers les États-Unis. En cas d'échec d'une solution amiable, le Premier ministre canadien envisage des contre-mesures fermes. « Quel que soit le niveau de tarifs, on va répondre de façon équivalente et forte », a-t-il déclaré lors de sa tournée européenne.Face à ces menaces économiques, plusieurs voyageurs canadiens ont suspendu ou annulé leurs voyages aux États-Unis ces dernières semaines. « C'est une façon pour nous de protester contre une politique qui n'est pas juste et qui nous gêne », affirme une résidente de Toronto dans les colonnes de Radio Canada. « On avait honte de dire qu'on partait aux États-Unis pour nos vacances ». Selon Forbes, l'US Travel Association anticipe des pertes de 2,1 milliards de dollars pour le secteur. Un mouvement de boycott des produits américains a émergé au Canada, relayé par des influenceurs sur les réseaux sociaux. « Mon fils et moi, on a fait une liste de produits américains qu'on n'achètera plus », témoigne un Canadien dans Le Journal de Montréal. « On va même changer de ketchup », ajoute un autre. Des manifestations ont eu lieu le week-end dernier pour encourager le boycott d'Amazon, qui ferme des entrepôts au Québec. Dans les prochaines semaines, les négociations entre les deux pays vont se poursuivre pour abandonner définitivement les menaces de droits de douane. Celles-ci pourraient s'appliquer à compter du 12 mars, si aucun accord n'est trouvé d'ici là





ladepeche31 / 🏆 17. in FR

CANADA ÉTATS-UNIS HOCKEY DROITS DE DOUANE TENSIONS

