Match amical France-Côte d'Ivoire : les Bleus en préparation pour le Mondial 2026

Les Bleus de Deschamps affrontent la Côte d'Ivoire ce jeudi à Nantes en amical, à douze jours de la Coupe du monde 2026. Un test important pour l'équipe de France, qui doit aussi gérer les enjeux financiers de la FFF.

L'équipe de France affronte la Côte d'Ivoire ce jeudi au stade de la Beaujoire à Nantes pour son premier match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Les Bleus, emmenés par Didier Deschamps et le capitaine Kylian Mbappé, entendent engranger de la confiance avant leur entrée en lice dans le Mondial, dans douze jours. Ce match amical revêt une importance particulière pour les deux sélectionneurs, Didier Deschamps et Emerse Faé, tous deux formés chez les Canaris. Le coup d'envoi sera donné à 21h10, et l'événement est suivi en direct commenté sur RMC Sport.

Le onze aligné par Didier Deschamps devrait déjà faire forte impression, même si certains cadres, notamment les finalistes de la Ligue des champions, pourraient débuter sur le banc. Le quatuor offensif promet d'être redoutable, avec des joueurs comme Mbappé, Griezmann, Dembélé, et peut-être Giroud. L'objectif est de tester des combinaisons et de trouver des automatismes avant le début de la compétition.

La défense, avec des noms comme Konaté, Pavard, et Lucas Hernandez, devra faire face à une équipe ivoirienne talentueuse, portée par des joueurs comme Zaha ou Kouamé. En coulisses, la Fédération française de football (FFF) est préoccupée par les finances. Philippe Diallo, son président, a confirmé qu'une contre-performance de l'équipe de France lors de la Coupe du monde plongerait l'instance dans le rouge.

La question des primes aux joueurs reste en suspens, et une deadline a été fixée pour régler ce dossier avant le Mondial. Ce match face à la Côte d'Ivoire est donc aussi l'occasion de montrer une unité et un professionnalisme à toute épreuve, sur et en dehors du terrain. Les supporters nantais, de leur côté, réservent un hommage appuyé à Didier Deschamps pour ses années de service en tant que sélectionneur





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