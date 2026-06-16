Masturbation et sommeil : une étude révèle un endormissement plus rapide

Une étude australienne publiée dans Sexuality & Culture montre que la masturbation avant le coucher réduit le temps d'endormissement d'environ 9 minutes, améliore la qualité du sommeil et favorise les rêves érotiques. L'orgasme libère des hormones relaxantes comme l'ocytocine et les endorphines, expliquant ce phénomène. Les chercheurs appellent toutefois à la prudence face à des résultats basés sur des déclarations subjectives.

Trouver le sommeil n'est pas toujours une mince affaire. Entre les tracas du quotidien, la lumière bleue des écrans et les pensées qui s'emballent, de nombreuses personnes peinent à s'endormir.

Pourtant, une activité simple, gratuite et souvent taboue pourrait bien offrir une solution naturelle : la masturbation. Une étude récente publiée dans la revue scientifique Sexuality & Culture, menée par les chercheuses Natalie Muleta et Michele Lastella de l'Université Central Queensland en Australie, s'est penchée sur les effets du plaisir solitaire sur le sommeil, les émotions et même les rêves.

Loin de se limiter à la sphère intime, cette pratique pourrait agir comme un véritable rituel de détente avant le coucher. L'étude s'inscrit dans un corpus de recherches de plus en plus conséquent. En 2025, une vaste enquête publiée dans Menopause, ainsi que plusieurs travaux menés par le Kinsey Institute en partenariat avec la marque Womanizer, avaient déjà souligné des bénéfices potentiels chez certaines femmes : meilleur sommeil, humeur plus stable et diminution de certains inconforts vaginaux.

Cependant, l'approche des chercheuses australiennes se distingue par sa globalité. Au lieu de se focaliser uniquement sur l'orgasme ou de comparer la masturbation aux rapports sexuels, elles ont choisi d'explorer l'auto-érotisme dans toute sa diversité : imagination, fantasmes, sensations agréables, caresses, lecture de contenus romantiques ou érotiques. L'idée est de comprendre si ce moment passé avec soi-même peut servir de rituel apaisant propice à l'endormissement.

Pour y parvenir, les chercheuses ont recueilli les témoignages de 301 adultes âgés de 18 à 72 ans. Les participants devaient comparer leurs nuits avec et sans masturbation, en évaluant la qualité du sommeil, sa durée et le temps nécessaire pour s'endormir. Le résultat le plus frappant concerne le temps d'endormissement : en moyenne, les personnes interrogées estimaient s'endormir environ 9 minutes plus rapidement les soirs où elles pratiquaient le plaisir solitaire avant de dormir.

De plus, elles rapportaient une meilleure qualité de sommeil globale et une durée de sommeil légèrement allongée. Mais les bénéfices ne s'arrêtaient pas là. Les participants qui se masturbaient le plus fréquemment connaissaient davantage de rêves à caractère sexuel ou érotique, et l'état émotionnel positif ressenti lors de la pratique semblait perdurer le lendemain matin. Ce phénomène n'a rien de surprenant du point de vue biologique.

Lors de l'orgasme, le corps libère tout un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs associés au bien-être et à la détente : ocytocine, vasopressine, endorphines, dopamine et sérotonine. Ces substances réduisent la perception de la douleur, procurent une sensation de satisfaction, diminuent le stress et participent à la régulation de l'humeur. L'ocytocine et la vasopressine sont particulièrement intéressantes dans le contexte du sommeil car elles favorisent un état de relaxation.

Bien que la réponse hormonale soit généralement moins marquée chez les femmes que chez les hommes, la phase de détente post-orgasme reste bien présente. Après le pic d'excitation, le corps entre dans une période de relâchement musculaire et de diminution de la vigilance, ce qui peut faciliter l'endormissement. Ainsi, le plaisir solitaire agirait comme une forme de décompression naturelle avant la nuit.

Cependant, les auteurs de l'étude invitent à la prudence. Les résultats reposent sur des déclarations subjectives, et d'autres facteurs comme l'état de stress général ou les habitudes de sommeil peuvent influencer les données.

De plus, la masturbation n'est pas une solution universelle : certaines personnes peuvent ressentir de l'anxiété ou de la culpabilité, ce qui contrebalancerait les effets positifs. Néanmoins, ces travaux ouvrent la voie à une meilleure compréhension du lien entre sexualité et sommeil. Ils rappellent que le bien-être passe aussi par l'écoute de son corps et de ses besoins, sans tabou. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience ?

Un moment de plaisir solitaire avant de se glisser sous la couette pourrait bien être la clé d'un endormissement plus rapide et d'une nuit plus réparatrice. Après tout, comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même





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