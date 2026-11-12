Masters 2026 N'oubliez pas les paroles : demi-finalistes et programme

Découvrez les quatre demi-finalistes des Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles qualifiés après les quarts de finale de novembre. Programme et analyses.

Les quarts de finale des Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles se sont conclus avec l'élimination de Sandy au profit de Louis Hexakil. France 2 a diffusé ces rencontres éliminatoires depuis le lundi 9 novembre. La compétition s'achève pour déterminer les quatre finalistes qui se disputeront le micro d'argent.

Les quatre demi-finalistes qualifiés

Le palmarès des demi-finalistes des Masters 2026 inclut désormais Jérémy, Maureen, Caroline et Renaud. Ces quatre artistes ont traversé les étapes précédentes pour atteindre ce cap. Ils affronteront le public lors de la diffusion prévue le samedi 14 novembre. Le présentateur Nagui a résumé leur parcours collectif avant cette étape ultime.

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Duels décisifs et scores détaillés

Le duel entre Caroline et Lucile s'est achevé le mercredi 12 novembre par la victoire de Caroline. Cette dernière a conservé sa place de cinquième plus grande Maestro de l'histoire du programme. Jérémy a quant à lui dominé Maureen sur l'ensemble des deux matches. Le score cumulé s'établit à 297 points pour Jérémy contre 277 points pour Maureen.

La différence s'est jouée lors du match retour où Jérémy a réalisé un sans-faute. Cette performance parfaite lors de l'épreuve de La même chanson a scellé sa qualification. Il possède actuellement une cagnotte de 21 000 euros de gains. Cette somme le distingue comme un favori solide pour la suite.

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Une dynamique déséquilibrée parmi les finalistes

Nagui a souligné un déséquilibre statistique notable parmi le groupe qualifié. Il n'y a qu'une seule femme dans le lot des quatre candidats restants. Caroline est donc la seule fille entourée de ces trois hommes. Cette situation contraste avec la parité observée au début des quarts de finale. Renaud et Laurens ont également validé leur ticket pour la suite.

Programme complet de la demi-finale et finale

La soirée du samedi 14 novembre est structurée en plusieurs phases. Un premier match aller est attendu à 18h40 précises. Le deuxième match aller suivra à 19h20. Le prime diffusera ensuite les deux matchs retour en continu. La grande finale conclura la compétition pour désigner le vainqueur définitif.

Les téléspectateurs peuvent revivre l'intégralité du parcours des quatre finalistes. Nagui a annoncé la diffusion des moments forts de Caroline, Renaud, Jérémy et Laurens. Cette synthèse visuelle précède immédiatement la confrontation directe entre les candidats. L'objectif reste de déterminer qui remportera le trophée final.

La compétition a montré une intensité accrue depuis le début du mois d'octobre. Les éliminations successives ont resserré le champ des possibles. Les quatre artistes restants ont démontré une excellente maîtrise des textes mémorisés. Le public attend maintenant de voir qui conservera le micro d'argent des Masters. La victoire finale se jouera lors de cette diffusion spéciale du samedi soir.