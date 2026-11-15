Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles : Renaud remporte la finale face à Jérémy

Renaud remporte les Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles sur France 2 et repart avec 71 000 euros de gains ainsi qu'un voyage en Norvège.

Le jeu N'oubliez pas les paroles a livré son verdict des Masters 2026 sur France 2, ce samedi 14 novembre. Présentée par Nagui, la soirée décisive a désigné Renaud comme vainqueur après une finale particulièrement disputée, avec un trophée et d'importantes récompenses à la clef.

Au départ, 32 des plus grands maestros du jeu se disputaient le titre au fil d'un tournoi très suivi par les fidèles de l'émission. À l'approche de la grande finale, il ne restait plus que quatre candidats en lice pour décrocher la victoire.

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Demi-finales et finale des Masters 2026

Renaud s'est imposé en finale face à Jérémy lors des Masters 2026 de N'oubliez pas les paroles. Les deux maestros se sont affrontés avec seulement quelques points d'écart à l'arrivée.

La soirée a débuté par les demi-finales de la Ligue des Maestros. Lors du premier affrontement, le candidat qui occupait la quatrième place du classement a été battu, laissant Renaud obtenir son ticket pour la dernière étape du tournoi.

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Dans l'autre demi-finale, Caroline, classée numéro 16, affrontait Jérémy. Ce dernier a réussi à prendre le dessus sur sa concurrente et à rejoindre Renaud en finale, après plusieurs semaines de compétition.

Les gains de Renaud et ses mots après la victoire

Renaud repart avec un voyage en Norvège et une somme de 71 000 euros, cumulée au fil de ses différentes victoires durant le tournoi. Il s'agit de sa deuxième victoire aux Masters, quatre ans après son premier succès.

Face à Nagui, Renaud a confié ne pas pouvoir expliquer pleinement ce qui s'est passé, estimant avoir bénéficié d'une bonne étoile au-dessus de sa tête. Il a également rappelé qu'il existe peu de candidats ayant remporté deux fois le trophée, citant Arsène et lui-même comme seuls détenteurs de deux trophées.

Le maestro a aussi décrit une remontada dont il se souvient parfaitement, expliquant qu'il s'est retrouvé à genoux au moment où la clochette a retenti, tant il se sentait libéré psychologiquement. Renaud a tenu à dédier cette victoire à ses filles et au footballeur Toni Brogno, récemment disparu et originaire de sa région.

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Jérémy, malgré sa défaite en finale, quitte la compétition avec 41 000 euros de gains. Son parcours lui permet ainsi de repartir avec une somme importante.

Projets de Renaud avec ses 71 000 euros

Renaud compte utiliser une partie de ses 71 000 euros pour aménager un petit appartement récemment acheté en Espagne. Il prévoit de le décorer avant de le proposer à la location.

Renaud souhaite aussi soutenir l'école communale de la Cité Parc à Marcinelle. Avec son épouse, il aimerait participer à l'aménagement de la cour de récréation afin que les enfants puissent profiter de jeux adaptés.

Renaud ne compte pas s'arrêter à cette deuxième victoire. Toujours enthousiaste à l'idée de retrouver le plateau de Nagui, il affirme qu'il ne compte pas raccrocher le micro.