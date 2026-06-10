Mastercard Introduces Payment Agent System, Automating Transactions Between AI

Mastercard has announced the 'payment agent' system, enabling AI to perform transactions among themselves using users' money. This system allows autonomous software to trigger and chain payments without human intervention. Mastercard envisions a future where businesses create services that AI agents can purchase and use. In this model, AI agents no longer recommend; they execute. And they do so quickly. These agents could perform transactions continuously and at high frequency, executing chains of operations, including microtransactions. The idea is to automate everything. A human need would be immediately transformed into a series of purchases. This evolution could lead to a major wave of innovations, new economic models where any company - from freelancers to major corporations - could become a leading digital actor.

Mastercard annonce le paiement agentique, un système permettant aux IA de effectuer des transactions entre elles, avec votre argent. Concrètement, il s'agit de permettre à des logiciels autonomes de déclencher et d'enchaîner des paiements sans intervention humaine directe.

Mastercard imagine un avenir dans lequel les entreprises créent des services que des agents d'IA pourront acheter et utiliser. Dans ce modèle, les IA ne se contentent plus de recommander. Elles exécutent. Et vite.

Ces agents pourraient effectuer des transactions entre eux de manière continue et à très haute fréquence, en exécutant des chaînes d'opérations, y compris des microtransactions. L'idée ? Automatisez tout. Un besoin exprimé par un humain serait immédiatement transformé en série d'achats.

Cette évolution pourrait ouvrir la voie à une nouvelle vague majeure d'innovations, de nouveaux modèles économiques, où toute entreprise - du travailleur indépendant aux plus grands groupes - pourrait devenir acteur numérique de premier plan. Mastercard illustre déjà des cas très concrets. Exemple : un fleuriste demande à une IA de créer un site web. L'agent va tout faire : acheter le nom de domaine, payer l'hébergement, sélectionner des images, intégrer des outils de paiement.

Le tout sans friction. L'IA transformera une demande lancée par un humain en une chaîne de transactions exécutées automatiquement entre les prestataires. Résultat : des services entiers pourraient se créer et fonctionner sans que personne ne valide chaque achat. Autre scénario avancé : la logistique.

Un agent IA pourrait organiser un trajet de livraison complet, en payant au passage différents services nécessaires à l'acheminement d'une marchandise. Behind these uses, a promise: accelerate and fluidify commerce. But a question remains unresolved: until where let these agents control our expenses





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