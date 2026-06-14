Massive protests in Geneva ahead of G7 summit in France

Thousands of protesters gathered in Geneva, Switzerland, on June 14, 2026, to demonstrate against the G7 summit in Evian, France. The coalition, which includes over 200 organizations and unions, called for an international response to the policies promoted by the G7 and denounced fascism and imperialism. The protesters marched under slogans such as anticapitalist, pro-Palestinian, feminist, and pro-Indigenous, and carried a giant caricature of Donald Trump with red paint flowing from his eyes and mouth. A Tesla car was also set on fire during the protest.

Des manifestants participent à un rassemblement de la coalition "Non au G7", le 14 juin 2026 à Genève, en Suisse, à la veille du début du sommet du G7 à Evian, en France .

La coalition, qui regroupe environ 200 associations, organisations et syndicats, a appelé à une "riposte internationaliste" aux politiques promues par le G7 et à dénoncer "le fascisme et l'impérialisme". Des milliers de personnes manifestaient dimanche à Genève sous étroite surveillance des forces de l'ordre, avec en fin de cortège, une voiture arborant une caricature géante de Donald Trump, de la peinture rouge coulant de ses yeux et de sa bouche.

Des journalistes de l'AFP ont vu une voiture Tesla brûler, non loin du cortège, et des pompiers tentant d'éteindre l'incendie. Les autorités suisses ont engagé un important dispositif de forces de l'ordre autour de nombreuses barrières pour contenir tout débordement, et éviter une répétition du fiasco de 2003. Les commerçants se sont barricadés et des plaques de bois aggloméré ornent de nombreuses vitrines dans la ville lacustre, y compris dans des quartiers éloignés du tracé de la manifestation.

Les manifestations et compétitions sportives ont été annulées et les Hôpitaux universitaires de Genève ont même pris des dispositions exceptionnelles pour faire face à un éventuel afflux de blessés. La police genevoise a annoncé avoir saisi, aux abords du parcours de la manifestation, des objets potentiellement dangereux tels que des engins pyrotechniques, des boules de pétanque, des matraques, ou des haches





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