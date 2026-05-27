Massimo Cancellieri s'engage avec Tofas Bursa pour relancer sa carrière en Turquie

Le coach italien Massimo Cancellieri, après des expériences en France et en Grèce, signe avec le club turc Tofas Bursa. Il devra remodeler l'effectif selon ses principes défensifs et viser une qualification européenne. L'ASVEL prépare aussi un recrutement XXL avec Armoni Brooks, tandis que la famille Buss (Lakers) pourrait investir.

Massimo Cancellieri , qui a été entraîneur du CSP Limoges et de la SIG Strasbourg entre 2021 et 2024, s'est engagé en faveur du club turc Tofas Bursa .

Le coach italien découvrira le championnat turc à compter de la prochaine saison, peu après l'élimination de son précédent club, Dolomiti Energia Trento, en quarts de finale des playoffs de la Serie A italienne. Réputé pour son ADN défensif et son approche tactique rigoureuse, le natif de Teramo va relancer sa carrière en Turquie avec l'ambition de transformer le club.

Son parcours professionnel l'a notamment conduit en France, où il a coaché la SIG Strasbourg après une première expérience en tant qu'entraîneur principal. Il a ensuite pris en main le PAOK dans le championnat hellène, une aventure marquée par une apparition en finale de la FIBA Europe Cup lors de la saison 2024-2025, ce qui a renforcé sa réputation sur le marché européen.

À Bursa, le chantier s'annonce important : le futur effectif devra être remodelé pour correspondre aux exigences physiques et défensives du technicien italien. Une incertitude demeure également concernant la compétition européenne dans laquelle le club évoluera la saison prochaine, car depuis 2020, Tofas Bursa alterne entre différentes coupes continentales. Parallèlement, l'ASVEL a lancé un recrutement estival ambitieux avec la signature probable d'Armoni Brooks, qui aurait choisi le club de Tony Parker plutôt que d'autres cadors d'EuroLeague.

Enfin, le projet de l'ASVEL attire l'attention de la famille Buss, propriétaire des Los Angeles Lakers, qui serait prête à investir dans le développement du club français





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