Massaliens décrochent leur ticket pour les huitièmes de finale de Régionale 2 en s'imposant aux Béarnais de Monein

Les Massaliens, en lice pour les huitièmes de finale du championnat de France de Régionale 2, ont remporté un match crucial contre les Béarnais de Monein, qui les a contraints aux prolongations. Un duel haletant s'est déroulé sous une forte chaleur au stade Roland-Bertranne d'Ibos.

Au terme d'un duel haletant face aux Béarnais de Monein remporté 34 à 30, les Massylvains ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale du championnat de France de Régionale 2, ce dimanche 24 mai.

Les Massylvains se hissent en huitièmes de finale du championnat de France de Régionale 2, en s’imposant face à une formation de Monein qui les a contraints aux prolongations. Un match pas facile pour les deux formations, qui s’est déroulé sous une forte chaleur au stade Roland-Bertranne d'Ibos





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