Massages et Yoga en Prison: Un Club Med ou un geste humain?

Des soins de beauté et des ateliers de yoga sont proposés aux détenus de Seysses, suscitant des réactions controversées entre défenseurs et opposants de cette approche.

Assis sur une chaise, un homme de trentaine se fait masser le visage sous le regard d'autres détenus. Il est détendu et souriant. Cette scène, digne d'un salon de massage, est pourtant inhabituelle. Elle se déroule entre les murs de la maison d'arrêt de Seysses, au sud de Toulouse. Une initiative visant à aider les condamnés à se sentir mieux dans leur peau. Cette approche ne ravit pas tous les acteurs du milieu carcéral. « C’est devenu le Club Med, la détention.

Je trouve ça honteux », témoigne David, le représentant local du syndicat des surveillants pénitentiaires (SPS). Ce vendredi 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin, une vingtaine de détenus a profité d’un soin du visage, gracieusement offert par une école toulousaine. « La semaine dernière, c’était la danse country. Je trouve ça choquant qu’un violeur, un kidnappeur puisse bénéficier de ça. Ils sont punis pour des faits graves, nous devons aussi penser aux victimes ! », réagit Jérôme Combelle, le secrétaire FO pénitentiaire Seysses. « Les délinquants passent avant le reste de la société » Dans les semaines qui suivent, les prisonniers et prisonnières participeront, pour ceux et celles qui le souhaitent, à un atelier 'yoga mixte'. Un nouveau pas trop loin pour David, du SPS. « La condition des détenus est importante, d’accord. Mais c’est gênant, puisque nous crevons la bouche ouverte. Début février, quatre surveillants en formation ont dû payer le repas, faute d’un budget nécessaire. Et là, nous enchaînons les cours de danse, comme si c’était normal. Nos familles, comme tous ceux qui vivent avec un SMIC, aimeraient aussi profiter d’activités gratuites. Les délinquants semblent passer avant le reste de la société. », constate le syndicaliste, amer. Les deux syndicalistes dénoncent une prison 'sans dissuasion', où l’organisation favorise les détenus au détriment du personnel. Sollicitée, la direction de la prison n’a pas répondu.





