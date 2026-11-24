Profitez de -37% sur le masque LED Shark CryoGlow à 218,49€ au lieu de 349,99€. Dispositif médical certifié avec refroidissement InstaChill pour réduire poches et cernes.

Le dispositif médical Shark CryoGlow bénéficie d'une réduction significative lors de la période Black Friday, descendant à 218,49 euros. Ce prix défie toute concurrence par rapport à son tarif normal de 349,99 euros, offrant une opportunité concrète pour adopter la photothérapie à domicile. L'accessoire est commercialisé par la marque Shark, qui promet une livraison gratuite ainsi qu'une politique de retour sans frais pendant trente jours pour tout achat réalisé sur sa plateforme officielle.

Technologie LED et certification médicale pour les soins

Le Shark CryoGlow s'appuie sur le système iQLED pour délivrer des traitements ciblés directement sur le visage de l'utilisateur. L'appareil intègre un réseau de 480 diodes électroluminescentes ajustables capables d'émettre trois longueurs d'onde distinctes. Ces spectres lumineux comprennent la lumière rouge, la lumière bleue ainsi que la lumière infrarouge, chacune étant sélectionnée selon les objectifs spécifiques de traitement cutané.

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La conception de cet équipement répond aux normes strictes d'un dispositif médical certifié. Cette qualification garantit que les mécanismes de traitement sont validés pour une efficacité thérapeutique réelle. L'utilisateur dispose d'une télécommande dédiée pour contrôler chaque session avec précision. Cet accessoire permet de suivre les séances dans le temps et d'ajuster les paramètres lumineux selon les progrès observés sur l'épiderme.

Programmes personnalisés pour l'acné et les rougeurs

Le masque LED Shark CryoGlow propose quatre routines pré-programmées pour répondre aux divers besoins dermatologiques. Deux de ces modes sont spécifiquement conçus pour la photothérapie thérapeutique. Le premier programme vise à réduire les rougeurs cutanées persistantes. Le second programme s'attaque aux problèmes d'acné en utilisant les propriétés antibactériennes de la lumière bleue.

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Une troisième routine est dédiée à l'entretien régulier de la peau. Son objectif est de préserver les résultats obtenus par les traitements intensifs et de maintenir l'éclat du visage sur la durée. L'utilisateur peut ainsi alterner ces programmes en fonction de l'état de sa peau à un instant T. Cette polyvalence permet une utilisation continue sans risque de saturation pour les cellules cutanées.

Refroidissement InstaChill pour le contour des yeux

Le quatrième système intégré au Shark CryoGlow est la technologie de rafraîchissement InstaChill. Ce module agit exclusivement sur la zone délicate du contour des yeux. Il est conçu pour lutter efficacement contre l'apparence des poches et des cernes qui ternissent le regard.

Les sessions de refroidissement sont modulables et peuvent durer entre cinq et quinze minutes. Cette durée ajustable permet de traiter les zones sensibles sans provoquer d'irritation due au froid excessif. Le système vise à dégonfler les tissus et à revitaliser la peau fatiguée autour des orbites. Cette fonctionnalité complète parfaitement l'action de la lumière rouge pour un résultat global.

Confort d'utilisation et sécurité oculaire

Le confort de port est une priorité dans la conception du masque LED Shark CryoGlow. L'appareil est doté d'un matelassage spécifique au niveau du front et des tempes. Ce rembourrage assure un contact doux avec la peau tout en maintenant l'alignement des LEDs. Le design permet de porter le dispositif en effectuant des activités légères comme la lecture d'un livre ou l'accomplissement de tâches ménagères simples.

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La sécurité des yeux est assurée par des protections oculaires intégrées de haute qualité. Le masque inclut un système de détection du visage qui permet de vérifier le bon positionnement de l'appareil. Les sangles sont entièrement réglables pour garantir une maintien ferme et adapté à toutes les morphologies de visage. Cette ajustabilité prévient les fuites de lumière vers les zones non ciblées.

Détails de l'offre commerciale et conditions d'achat

L'offre Black Friday pour le Shark CryoGlow est valable à un prix final de 218,49 euros. Cette promotion s'applique sur le prix de vente habituel de 349,99 euros. Les consommateurs peuvent bénéficier d'une remise immédiate sans condition d'achat supplémentaire complexe. L'accessoire est identifié comme un cadeau idéal pour la période des fêtes de fin d'année.

Pour profiter de cette promotion, l'achat doit être effectué via le site internet de la marque Shark. La livraison est incluse gratuitement dans le tarif affiché. La politique de satisfaction inclut la possibilité de retourner le produit sans frais dans un délai de trente jours suivant la réception. Un code promo PARISIENSN10 est mentionné comme applicable pour confirmer la réduction de prix. Cette offre représente une réduction nette de 131,50 euros par rapport au tarif standard.