Découvrez le masque LED Shark CryoGlow, dispositif médical homologué UE avec iQLED et mode InstaChill. Profitez de -130€ avec le code PARISIENSN10 avant Noël.

Le masque LED Shark CryoGlow se distingue par son statut officiel de Dispositif Médical homologué par l'Union Européenne. Ce choix du développeur a été rendu possible grâce à une collaboration étroite avec des dermatologues, garantissant ainsi une approche clinique de la peau. L'appareil repose sur une technologie iQLED de pointe intégrée à une structure compacte et ergonomique.

Technologie iQLED et trois modes de photothérapie

La capacité du Shark CryoGlow à transformer la peau du visage repose sur un panel de 480 LED haute performance. Ces diodes émettent trois longueurs d'onde spécifiques : rouge, bleue et infrarouge. En combinant ces lumières, l'appareil active trois routines de photothérapie distinctes. Ces programmes sont conçus pour cibler des problèmes cutanés précis, notamment la réduction des rougeurs et la lutte efficace contre l'acné.

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Outre ces traitements ciblés, un quatrième mode d'entretien régulier de la peau est disponible pour maintenir l'éclat et lisser le grain. Le dispositif permet aux utilisateurs d'alterner entre ces différentes thérapies selon leurs besoins du moment. Cette polyvalence fait de l'appareil un outil complet pour le soin quotidien du visage. La précision des séances est facilitée par une télécommande intégrée à l'appareil.

Innovation InstaChill et confort d'utilisation

L'innovation majeure de ce modèle réside dans le mode InstaChill, une fonction de rafraîchissement intégrée pour la première fois à un masque LED. Ce système cible spécifiquement le contour des yeux pour apaiser les poches et atténuer les cernes. Il fonctionne grâce à trois niveaux de température ajustables pour un soulagement optimal. L'expérience utilisateur est également optimisée par un matelassage au niveau du front et des tempes.

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Le maintien de l'appareil sur le visage est assuré par des sangles réglables, garantissant un positionnement stable pendant l'utilisation. Pour protéger les yeux des émissions lumineuses intenses, le Shark CryoGlow est équipé de protections oculaires en silicone. Ces détails de conception visent à limiter les risques d'éblouissement tout en maximisant le confort. Le masque est livré avec une pochette de rangement satinée, ajoutant une touche d'élégance à l'ensemble.

Offre commerciale et disponibilité immédiate

Le masque LED Shark CryoGlow est actuellement proposé à un prix réduit de 218,49 euros. Cette offre représente une remise substantielle par rapport au prix public de 349,99 euros. L'économie réalisée s'élève ainsi à plus de 130 euros pour chaque achat effectué. Pour bénéficier de cette réduction exceptionnelle, les clients doivent utiliser le code promo PARISIENSN10 lors de la commande.

Ce dispositif se positionne comme une idée de cadeau de Noël pertinente pour les personnes soucieuses de leur apparence. L'achat direct auprès du fabricant inclut la livraison gratuite pour simplifier la réception du produit. Une politique de retours offerts sous 30 jours complète l'offre commerciale pour assurer la satisfaction client. La disponibilité immédiate permet d'intégrer cette routine de soin rapidement dans sa pratique quotidienne.