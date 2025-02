Mason Greenwood : L'oubli en Angleterre

Mason Greenwood, malgré son talent et son statut d'international anglais, est devenu un joueur quasi oublié en Angleterre suite aux accusations de violences et de viols. L'abandon des poursuites n'a pas réussi à réhabiliter son image auprès du public et il fait l'objet d'un silence médiatique de la part des médias anglais.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts et un élément clé de la belle saison de Marseille, Mason Greenwood (23 ans) reste un joueur ignoré en Angleterre.

Malgré son statut d'international anglais (une sélection) et son passé à Manchester United, l'un des clubs les plus célèbres au monde où il était considéré comme l'une des plus grandes promesses, son nom est devenu quasi tabou dans le football anglais depuis les accusations de violences et de viols contre sa petite amie datant de janvier 2022. L'abandon des poursuites le 2 février 2023 n'a pas réussi à restaurer sa réputation auprès du public, particulièrement choqué par la diffusion de photos et de vidéos de la victime, le visage ensanglanté, sur les réseaux sociaux. Des blessures que la victime imputait au joueur de Manchester United à l'époque des événements. Exilé par les Red Devils l'été dernier vers Marseille, Greenwood est désormais l'objet d'un silence médiatique complet de l'autre côté de la Manche. « Non, il n'existe plus », a confirmé Julien Laurens, spécialiste du football anglais pour RMC, lundi lors de l'émission After Foot. « Sur la BBC, dans l'émission Euroleagues consacrée au football européen et international, on ne parle pas de Mason Greenwood. On peut parler de Marseille, De Zerbi, Rabiot… » Un choix éditorial largement influencé par la pression populaire. « Les gens se plaignent, écrivent à la BBC en disant : 'Pourquoi vous parlez-vous de lui ? Il ne faut pas en parler. » S'ils sont des fervents supporters de leur équipe, les fans britanniques ne tolèrent pas les joueurs condamnés pour violences sexuelles ou viols. En 2022, le club écossais de Raith Rovers avait par exemple annulé le transfert de l'attaquant David Goodwillie, condamné pour viol au civil en 2017, face à la vague de protestation des fans. Deux dirigeants avaient également démissionné en signe de contestation. Pour Greenwood, la porte pour un retour dans un autre club anglais était également fermement fermée. « En Angleterre, il n'aurait pu aller nulle part, cela n'aurait pas été possible qu'il aille dans un club anglais », insiste Julien Laurens. Cela s'applique également à la sélection nationale, car la Fédération anglaise l'a suspendu pour une durée indéterminée. En septembre dernier, l'idée d'un retour n'avait absolument pas traversé l'esprit de Gareth Southgate, quand il était encore sélectionneur. « Mason ne fait pas partie des joueurs que nous envisagions, j'ai connaissance de ses performances mais il n'était pas dans nos plans », avait-il confié. Exilé en Angleterre, Greenwood a choisi de représenter la Jamaïque, pays de naissance de son père.





