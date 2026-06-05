Mask Singer : les coulisses dévoilées dans une émission inédite

Découvrez les secrets de tournage et les confidences des célébrités démasquées dans ce programme de seconde partie de soirée.

Mask Singer , l' émission à succès de TF1, propose désormais un programme dédié aux coulisses. Ce nouveau rendez-vous, diffusé en seconde partie de soirée, plonge les téléspectateurs dans l'envers du décor.

On y découvre le parcours ultra-confidentiel des célébrités démasquées, avec des révélations exclusives sur les indices qui ont conduit à leur identification. Les membres du jury, composé de personnalités du monde de la télévision et du spectacle, livrent leurs impressions et reviennent sur les moments forts de la saison. Ce format permet également de teaser le prochain prime time, en distillant de nouveaux indices sur les personnalités encore en compétition.

Les téléspectateurs peuvent ainsi se préparer à de nouvelles surprises et à des performances toujours plus bluffantes. Le programme offre un regard privilégié sur les coulisses de l'émission, mêlant humour, émotion et suspense. C'est une occasion unique de comprendre comment les célébrités se préparent et vivent cette aventure hors du commun





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