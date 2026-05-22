Mask Singer Behind the Scenes: Celebrity Insiderviews, Costumes, and Season Highlights

This program offers exclusive insights into the world of Mask Singer, revealing the confident yet challenging journeys of its celebrity contestants, as well as the entertaining and enlightening discussions between the panel of judges, which have included TV personalities and show business figures. From unmasked faces to revealed personalities, it's a behind-the-scenes show that keeps the fans on the edge of their seats.

Ce programme dévoile les coulisses de l'émission " Mask Singer ". Il permet de découvrir le parcours ultra-confidentiel des célébrités démasquées et révèle en exclusivité de nouveaux indices sur les personnalités toujours en compétition.

Il donne également un coup de projecteur sur les quatre membres du jury, généralement issus du monde de la télévision et du spectacle. Ces derniers livrent leurs impressions et font le point sur les enquêtes en cours, revenant aussi sur les plus beaux moments de rire ou d'émotion qu'ils ont vécus.

Ce sympathique rendez-vous cathodique de seconde partie de soirée permet notamment de faire le point sur les enquêtes de la saison en cours de Mask Singer avec ses principaux acteurs. C'est également une émission de teasing pour donner envie aux téléspectateurs et fans de l'émission de regarder le prochain prime time. Exclu. Éliminée de Mask Singer, Véronique Jannot (la Panthère) dévoile son petit regret concernant son costume.

Kev Adams revient sur son couple avec Iris Mittenaire et raconte leur premier date très particulier : "C’était lunaire". C’est tout ou rien : Natacha Amal dévoile la manière étonnante dont elle s’est préparée pour incarner le Lynx dans Mask Singer





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