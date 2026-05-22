Mask Singer 2026 : Les préparatifs de la nouvelle saison avec plus d'artistes et de costumes

La saison 2 de Mask Singer a officiellement commencé avec plus de 100 artistes, dont les plus středuels, pour accompagner les participants dans des chorégraphies spectaculaires. Cette année, la production a également mis au point près de 1000 costumes pour donner à ce spectacle un plus grand réalisme. En parallèle, les technologies de réalité augmentée sont utilisées pour créer des environnements spectaculaires et faire rouler le scroll.

Pour cette nouvelle saison, plus de 100 artistes, tels que danseurs, acrobates, patineurs, voltigeurs aériens, cracheurs de feu, magiciens, équilibristes, mais aussi la troupe du Moulin Rouge ou encore celle du Paradis Latin, sont invités à accompagner les personnages dans des mises en scènes spectaculaires.

Près de 1000 costumes sortis des ateliers de l'émission pour offrir au public du très grand spectacle. La production a également utilisé cette saison les dernières technologies de réalité augmentée pour faire rêver les téléspectateurs en les plongeant dans des univers visuels étonnants





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Mask Singer Artistes Costumes Réalité Augmentée

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