Mask Singer 2026 : Le Sanglier éliminé, qui se cache sous le costume ?

Cette semaine dans Mask Singer, deux candidats ont été éliminés. Après le départ du Caillou, la Chouette s'est retrouvée en ballotage face au Sanglier. C'est finalement le Sanglier qui a dû se démasquer. La soirée était placée sous le signe de la boum, avec une ambiance festive et des tubes mythiques. Les candidats ont tout donné pour convaincre les jurés et le public et se qualifier pour les quarts de finale de la saison 9.

Mask Singer 2026 : Qui se cachait sous le costume du Sanglier et a été éliminé ce vendredi 5 juin ? Cette fois, deux candidats ont été éliminés du jeu de Camille Combal .

Après le départ du Caillou, la Chouette s'est retrouvée en ballotage face au Sanglier. Et c'est finalement le Sanglier qui a dû se démasquer. Cette grande soirée était placée sous le signe de la boum, avec une énorme boule à facettes et des slows et tubes mythiques qui ont marqué les boums du public. Les candidats ont tenté de séduire les jurés et les spectateurs pour remporter leur ticket pour les quarts de finale de la saison 9





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