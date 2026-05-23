Mask Singer 2026 - Émission 4 - Partie 1 - Tour du monde spécial avant l'enquête sur les costumes de la compétition

Camille Combal embarque Chantal Ladesou, Kev Adams, Laurent Ruquier et Michaël Youn dans une soirée spéciale 'tour du monde' pour fêter le retour de Mask Singer. Deux enquêteurs mystères viendront le temps d'une soirée pour tenter de démasquer les célébrités.

Pour fêter le retour de Mask Singer, Camille Combal embarque le public, Chantal Ladesou , Kev Adams , Laurent Ruquier et Michaël Youn dans une soirée spéciale ' tour du monde '.

Au programme ce soir, deux duels d'exception avec les Âne, la Vénitienne, le Poussin, les Poupées russes et la Chouette. Mais avant ça, pour aider à faire avancer l'enquête, deux enquêteurs mystères viendront le temps d'une soirée pour tenter de démasquer les célébrités ! Sortez votre carte d'embarquement, le vol pour l'enquête Mask Singer va bientôt partir ! Mais avant d'enquêter sur les costumes de la compétition, préparez-vous pour l'enquête express sur le duo : Morse et Requin-marteau ! Mask Singer 2026 - Émission 4 - Partie





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