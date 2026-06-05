Mask Singer 2026 : Dany Brillant était le Caillou éliminé ce vendredi 5 juin sur TF1

L'émission Mask Singer sur TF1 a vu l'élimination du costume du Caillou ce vendredi 5 juin. Dany Brillant se cachait derrière ce déguisement, comme l'avait largement deviné le public et la plupart des enquêteurs. Seul le maquillage signé Lisa Baptista a réussi à tromper les juges.

L'émission Mask Singer 2026 sur TF1 , animée par Camille Combal , a connu un nouveau dénouement ce vendredi 5 juin lors d'une soirée spéciale boum réunissant les huit célébrités encore en lice.

Après leurs prestations, le public a été appelé à voter et deux participants ont été mis en ballotage : le Clown et le Caillou. Finalement, c'est le costume du Caillou qui a été éliminé en raison d'un nombre insuffisant de suffrages. Derrière ce déguisement se cachait le chanteur et comédien Dany Brillant, une identification que la plupart des enquêteurs et des téléspectateurs avaient déjà établie, à l'exception notable de Chantal Ladesou.

Les internautes étaient en effet quasi unanimes à soupçonner Dany Brillant, en raison d'indices multiples distillés tout au long de l'émission. Seul un maquillage particulièrement innovant, créé par l'artiste Lisa Baptista, a réussi à brouiller les pistes et à induire en erreur les juges sur son identité, une première dans l'histoire de Mask Singer. La semaine précédente, c'était le costume du Cyborg, incarné par un autre artiste, qui avait dû quitter l'aventure.

La soirée a également été marquée par la présence de plusieurs enquêteurs-mystères invités, eux aussi costumés à l'exception de Booder, venus prêter main forte au jury. Cette élimination confirme l'avancée du jeu dans sa saison 2026 et maintient le suspense sur l'identité des autres participants toujours en compétition





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