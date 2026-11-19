Le mascara Sephora Size up promet jusqu'à 180 % de volume en plus, avec une note de 4.3 sur 5 et un prix de 14,99 euros sur le site de l'enseigne.

Le mascara Size up - Mascara Volume Extra Large Immédiat, présenté comme un produit de la gamme Sephora Collection, est proposé à 14,99 euros sur le site de vente en ligne de Sephora. Selon le contenu publié par l'équipe shopping de BFMTV, ce mascara figure parmi les meilleures ventes de l'enseigne et séduit des centaines de Françaises depuis le début du mois.

Sephora Collection est le nom de la gamme de produits de beauté de l'enseigne. Le mascara Size up y est présenté comme une option extra volume destinée à magnifier le regard, avec des cils dont le volume et la longueur sont pensés pour rester parfaits au quotidien.

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Un mascara volumateur vendu moins de 15 euros

Le mascara Sephora Size up se vend 14,99 euros sur le site Sephora, sous le seuil symbolique de 15 euros. Il est décrit comme un mascara extra volume qui allonge les cils tout en les recourbant pour éclaircir le regard.

Selon la présentation de l'enseigne, ce mascara peut donner jusqu'à 180 % de volume en plus aux cils. Sa brosse en forme de sablier combine une partie de fibres plus courtes et d'autres plus longues, afin de mieux maquiller la base comme la longueur des cils.

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Sephora indique également que ce produit est spécialement pensé pour tenir la journée. Il est végan et sans ingrédient d'origine animale, un argument que l'article met en avant pour les consommatrices attentives à la composition des produits.

Des teintes variées et une note de 4.3 sur 5

Le mascara Size up est disponible en plusieurs teintes, choisies pour s'accorder à une ombre à paupières, à un crayon ou à la couleur des yeux. Le texte mentionne à la fois 5 teintes et 4 coloris disponibles selon les passages, sans que ces deux chiffres soient réconciliés.

Quatre nouvelles teintes, citant Brown, Blue et Burgundy, sont proposées aux utilisatrices qui ont déjà adopté la version noire du mascara. Sephora propose également un lot de 3 couleurs au choix pour celles qui souhaitent changer de teinte régulièrement.

Le mascara est noté 4.3 sur 5 par plus de 4000 utilisatrices vérifiées, selon les informations rapportées dans l'article. Cette note constitue l'indicateur de satisfaction principal mis en avant pour le produit.

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Lot de trois couleurs et conditions d'achat

Le lot de 3 couleurs au choix permet d'acheter plusieurs teintes en une seule commande, selon la présentation de Sephora. Le site de l'enseigne reste le point d'achat indiqué pour toutes les références du mascara.

BFMTV précise que les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. La chaîne indique aussi qu'elle peut percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Le lecteur doit donc vérifier le prix et la disponibilité directement sur le site Sephora avant tout achat.