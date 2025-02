Martinique : un jeune homme tué par balle à Fort-de-France

Un homme de 23 ans a été tué par balle samedi matin à Fort-de-France, la capitale de la Martinique. Il s'agit du quatrième meurtre par arme à feu sur l'île depuis le début de l'année. La police enquête sur les circonstances du crime.

La violence a frappé la Martinique durant le week-end. Un homme de 23 ans a été tué par balle samedi matin à Fort-de-France, ont appris les sources auprès du parquet et de la police. Cette tragédie marque le quatrième meurtre, tous perpétrés par arme à feu, sur l'île antillaise de 355 000 habitants depuis le début de l'année, selon des informations provenant de sources proches de l'enquête. Les faits se sont déroulés route de Balata à Fort-de-France, peu après 5 heures du matin.

La petite amie de la victime, rentrant d'une boîte de nuit, a été prise dans un barrage de tirs. Touché à la tête et à la poitrine, l'homme est décédé sur le coup. Son véhicule présente de multiples impacts de balles provenant de différents calibres. Un magistrat du parquet de Fort-de-France s'est rendu sur les lieux du crime. L'enquête a été confiée à la division des investigations spécialisées du service territorial de la police judiciaire. Une autopsie sera réalisée dans les jours à venir. Selon les sources policières, les pistes d'un guet-apens ou d'un règlement de comptes sont explorées. Avec 24 meurtres, dont 17 par arme à feu, en 2024, la Martinique affiche le troisième taux d'homicide le plus élevé de France après la Guyane et la Guadeloupe, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. La circulation des armes dans l'arc Antilles-Guyane, entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, liée aux trafics de stupéfiants, est un facteur aggravant de cette situation





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Martinique Violence Meurtre Fort-De-France Armes À Feu

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Méningite bactérienne : le point sur la situation en Martinique et plus généralement en FranceL’Agence régionale de santé (ARS) de la Martinique fait état d’un premier mort et a annoncé la mise en place de mesures préventives. Le point, alors que plus généralement on assiste à une hausse des cas de méningite en France.

Lire la suite »

Angélique Angarni-Filopon (Miss France 2025) fait un triomphal retour en Martinique, quelle ambiance !VIDÉO - Près de deux mois après son sacre, ce lundi 10 février, Angélique Angarni-Filopon, a fait son grand retour en Martinique. Miss France 2025 a été accueillie en grande pompe sur l’île.

Lire la suite »

Miss France 2025 de retour en Martinique avec une grande fête familialeAngélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, est de retour en Martinique après une semaine de voyages et d'événements. Son retour a été accueilli en grande pompe par ses parents et d'autres membres de sa famille.

Lire la suite »

Lidl France : quel bilan pour l’homme fort, Michel Biero, qui va quitter ses fonctionsCoup de théâtre chez Lidl. Michel Biero, vice-président France, quitte ses fonctions. Après 25 ans à faire briller l’enseigne, l’homme qui a rendu le hard discount tendance et scellé des accords avec le monde agricole plie bagage. Crise inflationniste, parts de marché en repli… le règne Biero se referme.

Lire la suite »

Plus fort qu’un déstockage, Amazon frappe fort avec 20 offres délirantes pour les soldesLes soldes d’hiver sont là pour réchauffer votre mois de janvier et ce top des offres Amazon répond présent pour confirmer la tendance : les prix fondent bien comme neige au soleil

Lire la suite »

Fort Boyard : les futures défenses du fort à l’épreuve des vagues et de la houleDes tests sur un modèle réduit de fort Boyard sont réalisés dans un bassin à vagues à Ostende, en Belgique, afin d’éprouver l’impact de la houle sur l’efficacité et la stabilité des deux futurs ouvrages de protection, un brise-lames et un havre...

Lire la suite »